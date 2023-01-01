成功自然產攻略！產兆、產程一次掌握 順利迎接小生命
【文／陳維婷 採訪諮詢／衛生福利部桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢．台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產部主治醫師張伊（依文章出現順序排序）】
預定自然產的孕媽咪，你準備好了嗎？歷經十個月的孕程，終於要「卸貨」了。然而。越是接近預產期，心情越是忐忑不安，但若能做足準備，了解包括產兆、生產過程、產後照護等相關知識，相信能讓準媽咪更有信心度過這段人生中最難得的時光，以喜悅的心情迎接小生命的誕生。
認識產兆．正確判斷
對於孕媽咪而言，越接近生產日子，就越需注意自己的身體變化與生產徵兆。衛生福利部桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢表示，不規則宮縮、胎動減少、腰痠背痛、骨盆腔周圍的肚子疼痛或出現便意感等，都是孕期進入最後一個月的常見現象。
除了上述的常見現象外，劉政賢醫師說明生產的3大徵兆，提醒孕媽咪出現產兆時，需要前往醫院準備待產。
落紅
接近預產期，子宮頸會逐漸變薄、變軟，使子宮頸口的「黏液栓子」之分泌物會伴隨著血液排出，即為「落紅」。落紅的出血量沒有月經來得多，分泌物多為咖啡色或暗紅色。
破水
當羊膜破裂後，使羊水從陰道流出，此感覺就像在尿尿，代表寶寶快要出生了。提醒孕媽咪，一旦破水，無論有無不適，都需立即就醫，避免母胎遭受感染。
規律陣痛
生產前一個月左右，會出現不規律性的子宮收縮，稱為「假性陣痛」，但並非生產的訊號燈。隨著孕期將近，子宮收縮的現象會越趨規律、強度也逐漸增強，可能每3～5分鐘收縮一次、每次時間拉長至30～90秒之間時，就是分娩的主要信號。
與寶寶相見歡
雖然懷抱著迫不及待的心情想與寶寶見面，但產婦必須得先經過生產的重重關卡。生產過程雖然漫長，令人備感煎熬難受，卻是每一位媽媽永生難忘的珍貴歷程。在臨床上，自然產產程可分為4階段，劉政賢醫師一一說明如下：
第一產程．規則性陣痛到子宮頸全開
又可分為「潛伏期」和「活動期」。潛伏期，是指開始規則陣痛到子宮頸開3公分。至於「活動期」，則是從潛伏期後到子宮全開的階段（子宮頸開4～10公分），此階段的宮縮會更頻繁，陣痛感會更為強烈，約每3分鐘陣痛一次，每次持續60秒左右。
第二產程．子宮頸全開到胎兒娩出
子宮頸全開後，則進入第二產程。這時，寶寶的胎頭會逐漸往下降，產婦也會不自覺地想用力，或是有強烈的便意感。此階段的產婦，必須配合子宮收縮來用力，讓胎兒能順著子宮收縮及子宮頸的擴張而出生。
第三產程．胎兒娩出到胎盤娩出
當胎兒娩出並剪斷臍帶後，大約在5～30分鐘內，產婦的胎盤會被娩出。接下來，醫師會縫補產婦的會陰，以促進傷口癒合。
第四產程．胎盤娩出後至2小時內
剛生完寶寶的媽媽，醫護人員會密切注意產後的狀況，「由於產後出血會發生在胎盤娩出後的1至2小時內，所以，此階段就要注意是否會出現產後大出血的現象。」
【完整內容請見2022年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版】
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