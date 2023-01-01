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趙小僑為了孩子宅在家：走過追求夢想的階段 現在我甘之如飴

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／葉怡君　攝影／Hedy Chang　造型／Kathy Hsu　髮型化妝／王幸菲】

每個生命都是奇蹟，但是對於趙小僑來說，典典寶寶的來到，更是得來不易。因為免疫問題，她在孕期打了肝素和168瓶免疫球蛋白，歷經1次人工受孕、2次試管失敗、1次胎停，經過了這些磨難，她終於成功懷孕。

而在《媽媽寶寶》封面拍攝的前一個月，典典寶寶也才因確診新冠肺炎送醫。當時CT值僅16.8的她，出現脫水症狀，馬上被抱入「中重症急救室」，最後轉到加護病房。後來只要周遭發出聲響都會讓她無來由地哭，得到令人揪心的「加護病房症候群」。

幸好在拍攝當天，典典已經恢復了笑顏，又是那個「爸媽一笑、孩子就捧場」的可愛小寶寶。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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曾經很享受獨處 現在為了典典甘願當宅女

在成為媽媽以前，趙小僑一直以為自己是一個獨立、很能享受獨處的女人。直到有了寶寶後，她才發現這世上原來有這麼一個人，是自己無論如何都難以割捨的。

「每當典典看著我的時候，我都會覺得：她全心全意把自己交給我。想到這，就會讓我特別想要照顧她。」愛，讓她變得堅強。

從一懷孕開始，劉亮佐和趙小僑就決定自己顧孩子：「我們沒有請保母。懷孕到產後，因為疫情的關係，我幾乎都沒怎麼跟朋友聚餐，演藝圈的朋友也都還沒來家裡看過孩子。之前每個禮拜會看舞台劇、音樂劇，這些活動也都沒有了……我就是在家照顧小孩。」

問她，這樣繞著孩子打轉的生活，你願意嗎？沒想到趙小僑一秒回答、沒有猶豫：「我OK呀！我不敢講一輩子，但我現在很享受跟她在一起的日子。雖然很累，但我甘之如飴。」

也許典典來的時機，正好是趙小僑準備當媽媽、也想要全心育嬰的時刻：「如果問二、三十歲的我願不願意生小孩，我可能還會考慮。因為年輕還有好多夢想想去實現。現在的我四十歲了，雖然照顧小孩會比較累，但我處在一個更適合照顧小孩的狀態。很多事情我都試過、也做過了，知道自己可以做到什麼程度、走到什麼地方。比起三十歲的我，也比較甘心了。也可能因為得到這孩子不容易，所以現在我會特別願意把自己的時間給小孩。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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跟劉亮佐互相體諒 沒有誰的付出是理所當然

在趙小僑的愛情故事中，「離婚有孩子的男人」竟變成了觀察未來老公時，一個加分的選項。

「斗哥（劉亮佐）他們家在我眼裡一直都蠻特別的，他們是個會說『請、謝謝、對不起』的家庭。再加上我一開始本來是以後媽角色進入這個家庭，照顧子銓、或是陪慢性病的婆婆回診……所以他們對我又特別感謝。在他們家的互動當中，我學到：沒有人的付出是理所當然。」

有孩子之後，劉亮佐更成為她的最佳夥伴。趙小僑說：「他下班回家後，不會跟我說：家裡怎麼這麼亂、奶瓶怎麼沒有洗……我也不會覺得，我顧了一整天，他從外面回來，就得要馬上接手照顧小孩的工作。我會跟他說：你累的話就先去睡，我慢慢弄。當然，我會希望家事有人來幫我，但我不會覺得這是他的分內之事。我們能這樣彼此體諒，不是一件容易的事。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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遇到離婚的斗哥 我很幸運

「婚姻是賭注，很多男人『婚前承諾要當一個好爸爸，婚後卻做不到一百分』，我能理解那生了孩子之後，才發現自己做不到的處境。但因為有劉子銓，我可以看斗哥怎麼去經營一個家庭，我真的很幸運。」

對於趙小僑來說，這段當媽媽的旅程，就像乘坐雲霄飛車一般刺激，但它終究會慢慢減速，而當典典長大，一起回味起這段求子旅程中，最讓爸爸媽媽戰戰兢兢、夜不成眠的每一刻，都是充滿回憶、辛苦卻甜蜜的後話了吧！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【完整內容請見2022年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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