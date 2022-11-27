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孩子換季過敏好難受！認識常見過敏５因子 遠離過敏原 不再受過敏之苦

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／陳維婷　採訪諮詢／臺安醫院小兒過敏免疫科專任醫師陳振寬．亞東醫院小兒部一般兒科主任陳家駿】

在台灣，嬰幼兒過敏的比例相當高，幾乎每三位就有一位是過敏兒，加上正逢季節交替之際，溫差及天氣變化大，正是過敏好發的時機點。

孩子飽受過敏之苦，家長看在眼裡，內心也滿滿的煎熬，究竟過敏狀況是否可以提早預防及控制，避免小徵兆變成大危機呢？

認識常見過敏因子 遠離過敏原

過敏，指的是有過敏體質的人接觸到過敏原，體內就會啟動免疫機制，以抵抗外來物質，並釋放出組織胺後，則開始出現過敏反應，如：皮膚發紅、打噴嚏或氣喘等的過程，若要避免過敏的發生，第一件事就是要遠離過敏原！

臺安醫院小兒過敏免疫科專任醫師陳振寬說明，6種為常見誘發過敏的原因：

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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塵蟎

是台灣一般家庭中最普遍的過敏原，它特別喜歡在溫暖、潮濕的環境，只要溫度與濕度提高，就有利於塵蟎生長。當此過敏原經呼吸道進入人體內，會刺激人體的上呼吸道黏膜，因而讓身體出現發炎反應，即所謂的過敏症狀，像是：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等。

黴菌

除了塵蟎之外，黴菌也需注意，「黴菌同樣喜歡潮濕的環境，若家中有潮濕的地方，黴菌可能會附著其上，導致出現小黑點，而且有可能會飄散出孢子，因此，除了需使用漂白水去除黴斑之外，還要以空氣清淨機適當過濾空氣，減少黴菌孢子對呼吸道的影響。」

溫差變化

溫差變化達7℃以上，很容易誘發過敏症狀，因為溫差的轉變，容易刺激呼吸道黏膜造成呼吸道敏感，導致過敏症狀更為明顯，如：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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潮濕環境

當環境濕度超過75～80％以上，不只會覺得身體沉重、精神不佳，而且會讓室內的過敏原增加，呼吸道容易受其影響而不穩定，造成過敏反應。

空氣汙染

秋冬大陸冷氣團或東北季風飄至台灣，很可能帶進了髒空氣，導致空氣中的汙染物含量增加，造成空氣品質不佳，而當人類暴露於微小顆粒的危險因子中，可能會引起過敏反應，像是：眼睛紅、癢、鼻子不適，甚至是氣喘等症狀。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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花粉

花粉是季節性過敏患者中常見的過敏原，當微小無害的花粉微粒在空氣中大量傳播時，很可能會進入到人體的眼結膜或鼻腔，並引起過敏反應，如：眼睛紅、癢、流眼淚、打噴嚏、鼻塞等症狀。

如何分辨是過敏？還是感冒？

過敏與感冒的症狀極其相似，不易分辨，家長必須提高警覺，以了解孩子是否有過敏性疾病的狀況，以免錯失治療的機會。

陳家駿主任說明，第一點會依據「病程」做為重要的考量，如果是一般感冒，多數的症狀大約會在三至五天、或一週內得到緩解，若已超過一週且反覆性發作，則應考慮為過敏。

第二點依據為「過敏家族史」、第三點為「是否合併其他過敏性疾病」，當孩子有流鼻水、鼻涕、鼻塞等過敏症狀，同時合併異位性皮膚炎或氣管上的久咳、夜咳等，就會增加孩子為過敏性疾病的可能性。

【完整內容請見2022年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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