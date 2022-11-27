自然產、剖腹產都要看 幫助復原！產後24小時必做9件事

【文／Clémence 採訪諮詢／新竹臺大分院產後病房護理長楊宜芬】

寶寶出生以後，媽媽的挑戰才正要開始。除了照護生產傷口、促進子宮恢復、觀察分泌物，還要學習如何使用會陰沖洗器、如何穿戴束腹帶。究竟產後24小時必做哪些事，可幫助產後復原，就讓產後病房護理長分享臨床實務經驗，幫助媽媽在痛並快樂著的狀態下，依然可安心度過產後24小時。

終於「卸貨」了，對很多產婦來說，耗盡精神與體力，整個人虛脫到宛如歷劫歸來，只想好好休息。

的確，休息是必要的，只是有些事情也不能放著不管，因為產後初期是容易發生合併症的關鍵時刻，為了健康，再疲累也要多加注意才是。

☑自然產 ☑剖腹產

1.環狀按摩子宮．促進子宮收縮

許多人都以為胎兒、胎盤娩出之後，子宮就清潔溜溜，其實產後的子宮還會有一些殘餘物，包括胎盤碎片、胎膜、蛻膜、胎盤與子宮交接處的分泌物等。為了避免感染與大出血，產後必須積極按摩子宮促進收縮，讓殘留的物體排出體外。

☑自然產 □剖腹產

2.1～2小時冰敷一次會陰部．每次15分鐘

產婦分娩時，為了避免會陰形成不規則的撕裂傷，醫師通常會預先剪開會陰，待生產完畢再縫合傷口，因此，會陰部在產後24小時多半會紅腫疼痛。

護理會陰傷口時，可以採冰敷，每次15分鐘，每隔1～2小時冰敷一次，即可有效舒緩腫痛感。

☑自然產 ☑剖腹產

3.觀察惡露是否散發異味、過量或出現大血塊

產後初期的惡露通常是深紅色的小血塊，會發出濃濃的血腥味，但不會臭。如果惡露散發不尋常的臭味、量多到佈滿整片產褥墊，或是出現大血塊，必須馬上告知護理人員。

一般而言，剖腹產的惡露量會比自然產來得少，也會比較早結束。

☑自然產 □剖腹產

4.多補充水分．在4～6小時內自主排尿

產後24小時除了觀察惡露、努力按摩子宮，還要積極上廁所！因為膀胱位於子宮前面，脹尿時會推擠子宮，要讓子宮順利收縮排出殘餘物，產後4～6小時必須儘速排尿。

至於剖腹產產婦，則在移除導尿管後的4至6小時內應自行排尿。在一般正常狀況下會在產後1到2天內將導尿管移除。

☑自然產 □剖腹產

5.大小便後沖洗會陰部

惡露會增加泌尿道及私密處的感染機率，產後第一天就要養成「大小便後沖洗會陰部」的習慣。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

☑自然產 ☑剖腹產

6.循序漸進下床活動

產後第一次下床一定要採取漸進的方式，先緩慢坐起，移至床緣等待幾分鐘，確定沒有暈眩的感覺再起身。站起來以後，一樣先等待幾分鐘，沒有虛弱不適再邁步。

剖腹產的下床步驟與自然產一樣，都要採取漸進式，並且請家人陪同。下床前，記得先固定導尿管。

□自然產 ☑剖腹產

7.避免讓傷口紗布沾到水

在住院期間，醫護人員會評估及護理剖腹產的傷口，不必擔心換藥的問題。產後第一天只要注意別讓紗布碰到水即可。若紗布浸濕，記得通知醫護人員更換。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

□自然產 ☑剖腹產

8.麻醉消退、沒有不適．即可嘗試進食

術後，只要麻醉藥退掉、身體沒有不適，即可開始嘗試進食。先從喝幾口水測試是否會噁心、嘔吐或腹脹，沒有不舒服，再嘗試流質食物。流質食物吃得不錯，再嘗試軟質食物，最後恢復正常飲食。

☑自然產 ☑剖腹產

9.注意！產後大出血4徵兆

楊宜芬護理長表示，自然產、剖腹產的產婦均要注意產後大出血，剖腹產另外要留意傷口感染。如果心跳變快、惡露變多、突然頭暈嗜睡或臉色蒼白，應馬上通知護理人員。