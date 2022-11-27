「巴掌仙子」出院了！早產兒的日常照護須知 值得所有人了解與關心

【文／陳維婷 採訪諮詢／衛生福利部雙和醫院兒科部準主治醫師汪小芹】

自寶寶比預產期還提前出生的那一刻起，對於新手父母而言，更是多了一份牽掛，內心所承受的壓力必然非同小可。尤其是確認早產寶寶可出院，由父母在家自行照顧後，忐忑的心情油然而生，畢竟照顧早產兒不是容易的事！

關於「早產兒」的定義，衛生福利部雙和醫院兒科部準主治醫師汪小芹表示，正常預產期的時間為40週，若出生週數小於37週的寶寶即是早產兒。

早產寶寶照護須知

早產寶寶在醫院經過醫療團隊的細心診治、呵護，終於可以順利出院，父母的內心有如放下一塊大石，但返家後要如何妥善照顧早產兒，又將是父母的一大挑戰。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

餵食

建議早產寶寶以母乳為主要的餵食來源，由於早產兒在出生時，胎齡小、體重低，沒有足夠的營養儲備能力，且營養素及蛋白質的攝取大多低於期望值，因此，早產兒比足月兒需補充更多的營養，使其發育完善，汪小芹醫師表示，奶水會額外添加鐵劑、維生素D或益生菌等。

沐浴

她說明，出院後的早產兒，與一般足月兒的注意事項相似。

★建議在氣溫比較高時為寶寶洗澡，一天一次，不一定要在晚上才洗。

★選擇在安全避風的環境，洗澡前事先準備好相關的物品，包括：浴盆、毛巾、沐浴乳、替換的尿布、衣物等。

★準備洗澡水的安全起見，先放冷水再放熱水，避免不小心的意外，讓寶寶被燙傷。

睡眠

長期的睡眠也與足月寶寶無太大差異，但早產兒的住院時間較長，可能已習慣醫院的環境，所以，晝夜的生理週期較不明顯，當寶寶剛回家時，或許還不習慣完全黑暗及安靜的睡眠氛圍，此時，可多增加一些光線、聲音或音樂，好讓寶寶睡得更安穩。

感官刺激

由於早產兒的視力或聽力，可能會比較差，甚至有所異常，因此，父母可以多與寶寶互動，訓練感官的刺激，若存在問題時也較容易被發現。

★6週以下的寶寶，視覺的觀看距離較短，約15～20公分，物品的顏色不易分辨，大多只能辨識黑白的圖形，可在嬰兒床的左右邊放置有圖案的圖卡，讓寶寶看得見，增加視覺刺激。

★對嬰兒唱歌或說話，益於增加聽覺的刺激，若寶寶情緒不穩時，可以播放固定頻率的聲音，如：節拍器、時鐘等，使其受到安撫的效果。

★建議把寶寶抱在胸前，讓寶寶感受到溫柔的肌膚接觸，或是幫寶寶輕抹乳液時，也可以增加觸覺的刺激。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

父母應建立起勝任照顧的信心

汪小芹醫師指出，「特別是早產兒，父母都會接受出院的衛教教學，在出院的準備期，希望主要照顧者能學會基本的餵奶、洗澡；如果寶寶插上鼻胃管，也要了解鼻胃管的位置及腹位的測量等。學習居家照護也較能掌握寶寶目前餵食、睡眠的狀況。帶寶寶回家由父母自行照顧，增進親子關係之外，同時，也會讓父母覺得：這真的是我的孩子！我終於要帶他回家的想法。」