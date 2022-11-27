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父母不在場的手足爭執該如何調解？善用6技巧化解手足衝突

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／蘇文清】

「手足爭執」一直是令許多家長頭疼的教養問題之一，研究顯示，3～7歲孩童發生手足爭執的頻率，是1小時約3～4次；2～4歲幼童更是每10分鐘就會發生1次，由此可知，手足衝突是正常的居家行為表現。

那麼，家長該如何化解手足衝突呢？在處理手足爭執之前，您要先確認您是否有目睹整起事件的發生經過，同時，您也要具有明辨是非的能力，才能執行正確的處理策略。

遇到手足爭執時．您不能做3件事

遇到手足爭執時，切記不要急著做這些事：

1.不明就理即開始責罵

由於您不在現場，根本無法全盤了解事件的始末，若您無法控制自己的情緒，只因看見當下的混亂，而出現不明就理的責罵，只會讓整個事件雪上加霜，加劇孩子已經點燃的戰火，衍生不必要的對立行為。

2.急著調節就要求一方妥協

由於您不是當事者，根本無法理解受委屈那一方的感受，若您無法耐著性子，只是想要盡速解決當下的爭執，硬是要求某一方做出退讓或分享，那只是解決表面的問題，忽略了長期的影響，讓手足之間種下怨恨對方的想法。

3.靜待孩子自行處理

由於孩子的心智發展尚未成熟，很難完美解決發生的衝突，所以您要在適當的時機介入，教導孩子如何因應，而不是認為這是孩子之間的戰爭，就任由孩子自行處理，假若孩子解決的方式不適當，只會造成手足之間更多的嫌隙。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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遇到不在場的手足爭執．您能這麼做

當大人遇到不在場的手足爭執時，您能這麼處理：

耐心傾聽．不多加評論

透過傾聽，能先了解雙方的想法，不過，記得在傾聽過程中不要給予否定，也不要做出偏頗其中一方的意圖與舉動，單純聽完手足的想法、抱怨與訴求。

給予中立又具有肯定的回應

聽完雙方的想法之後，您可以給予簡單、中立，又具有肯定的回應，例如：「好，我知道」、「好，我了解」等等，讓手足都能感受到您的關心。

適時轉移焦點．重新建立秩序感

當下可以試著將自己拉入戰局，轉移雙方的焦點，例如：我也想要加入，你們能教我怎麼玩嗎？運用類似分享的策略，實際上是將主導權暫時收回來，幫助孩子重新建立秩序感。

指派共同任務．修補與維持手足關係

為了避免衝突造成手足之間的矛盾、對立與嫌隙，就從手足合作開始，給予指派性的共同任務，讓雙方因共識而凝聚，當共同目標完成後，手足之間的信任關係就可以被維持與修補。

適當給予建議及引導．提升手足關係

手足合作過程更有賴於大人適時提供建議與引導，讓手足學習共同解決問題的機會，大人也要適度給予肯定與讚美，讓手足體驗合作所帶來的喜悅與成就，在成功經驗的帶領下，逐步提升手足之間的關係。

觀察並找尋線索．解決未完的衝突問題

衝突不會只發生一次，既然這一次沒看見，就等下一次，同樣的事件一定會再發生，到時再好好處理都還來得及，千萬不要在未知的前提下就貿然處理，這樣很容易發生誤判的結果。

【完整內容請見2022年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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