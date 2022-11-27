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她在夏威夷溫柔生產！挺孕肚與海豚共舞 一掃負面情緒 喚醒生產喜悅

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／謝佩妤　圖片提供／盧郁汶】

你能想像一位即將臨盆的孕婦跳入海中，被一群海豚圍繞著，一起游泳的景象嗎？這奇幻般的旅程，是海豚之道創辦人盧郁汶的真實經歷，她將從海豚身上所獲得的啟發與安全感，化為行動，陪伴更多媽媽在更舒適的環境中，以溫柔生產的方式，在充滿幸福感與喜悅的氛圍中，迎接寶寶。

在邁入人稱「三十拉警報」的年紀，相信所有想成為媽媽的女性，會開始規劃、進行備孕準備。當時，正在英國就讀劍橋大學博士班的最後一年的郁汶，決定畢業前，要先完成當媽媽的夢想，於是她和當時的男友達成生孩子的共識，也順利懷孕。

但一想到生產的情景，郁汶也和大家一樣，腦海中盡是躺在冰冷的產檯上、按照醫師的指令執行每一個動作的畫面，肚子綁上胎心音監測、生產過程中剪會陰、醫護人員協助推肚子，使勁力氣，彷彿身體不是自己的，如同砧板上的魚，任人宰割。她形容，那種感受彷彿酷刑，令人感到害怕。

幸運的是，老公熟悉「溫柔生產」的方式並與她分享，讓她發現，原來生產可以不必充滿恐懼，可以在讓人感到溫柔、安心的環境下安全地進行，可以滿溢著幸福感，在愛的荷爾蒙的噴發下，聽見寶寶的第一聲哭啼。

於是，進行溫柔生產的渴望，悄悄埋入她的心中。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

負面恐懼席捲而來

對於在澎湖海島出生、長大的郁汶來說，能待在被海洋包圍的島上，就像魚回到了水裡，可以自由移動一樣。她感到一股深刻又安心的感受，包圍著她，勾起有海豚陪伴的童年記憶：假日帶著魚，泡入海水中、餵食海豚，與海豚一同玩耍，那是童年裡最快樂的時光。

而孩提時期與海豚的互動、從海豚身上得到的陪伴與喜悅的感受，就在此時此刻回來了！在郁汶追尋成為媽媽的夢想時，再度被挖掘出來，成為她的正向能量，將負面情緒與恐懼吸收化解了！

但到了夏威夷後，困難並沒有停止敲門，面對與老公的爭吵、生產場所的不確定，她面臨跌至谷底的負面情緒，不知所措、擔心害怕襲向全身。在睡不著的夜晚，她決定投入海豚的懷抱。

當時是凌晨，曙光雖微弱，仍能灑在海面上，和海豚一起游泳。「當時的感受是，海豚是我的家人，圍繞著我，彷彿安慰著我，別擔心，牠們都照顧著自己和寶寶，在我覺得全世界都拋棄我時，海豚給了我力量。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

海豚喚醒生產的本能

此情此景好像告訴了我：「即使什麼都沒有了，你還是有你自己！」我才突然想到，對！我才是生產的主體，當我相信我可以的，我就可以！瞬間將我的潛能激發出來。把我帶到身體最原始的狀態，媽媽就是有生產的本能，只要媽媽寶寶都是健康的，其實都是可以順順生產的。

從自己的生產經歷出發，郁汶開始投入這一行業，並花了近四年時間，將這些經驗化為文字，先寫下英文版本，2020年回到台灣後，又寫成了中文版本與大家分享。

投入這一行業，創辦了海豚之道，引進身心靈相關課程與牌卡，引導卡，將經驗轉化爲文字，在夏威夷有海豚陪伴的她，如今轉換為海豚一角，成為許多媽媽的守護者。

為了讓更多媽媽可以擁有好的生產體驗，郁汶後來回到夏威夷繼續協助與海豚生產的項目，成為陪產員，接受相關的培訓，累積了許多實戰經驗，帶著媽媽和海豚游泳，在家裡進行水中生產。而後更是投入生產教育的相關行業，開設許多培訓課程。

會稱為「海豚之道」，其實就很像是道家思想的「為無為」，進入到這個流當中，讓自己去體驗生命中重要的歷程。

只要不再害怕，讓自己的環境變成一個正向的氛圍，你也有機會能享受生產的美好體驗。

【完整內容請見2022年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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