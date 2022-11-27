誰說養兒要防老？劉馨如Ruby當媽後 只想要女兒快樂 社會給孩子的框架她全都不要！

【文／陳維婷 攝影／Hedy Chang 妝髮／娃娃 服裝造型／Kathy Hsu】

在許多活動現場或節目，都可以看見她擔任主持人的身影。生了女兒的劉馨如Ruby，開始學習放慢步調，擁抱自己的工作、享受育兒的生活，她的每一次紀錄都代表著人生中的一道橫切面，是如此真實又真切。

對Ruby來說，這一年很不一樣，她在2021年宣布懷孕，並在今年年初產下女兒8萬。關於女性在孕期間，身體的每一吋變化與育兒甘苦，她終於明白只有身在其中的人才懂的箇中滋味。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

老蚌終於要生珠

生兒育女，原本不在Ruby的人生藍圖裡，只因覺得自己的年紀大了，自然而然沒有與老公規劃此事，所以，女兒的到來其實是個意外，「原本沒有計畫要生小孩，但知道有寶寶的當下，還是很開心，可是高興之餘也會緊張，因為不曉得自己的生活或工作，是否會出現很大的變化，尤其我的工作環境必須經常到處跑，加上沒有人可以幫忙顧小孩。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

雖然Ruby看見驗孕棒浮現兩條線的心情，萬分開心，但不曉得真假性，還因此瞞了老公一陣子，深怕讓喜歡孩子的老公空歡喜一場，直到再驗了好幾次，才確認自己真的懷孕。「去年五月時，看見老公坐在沙發上很困擾的看著報稅單，想讓他開心一點，就在驚喜蛋裡放了驗孕棒，向他說：『好啦！不要難過，給你禮物，有人來抵稅囉！』而他的反應確實又驚又喜。」原來，女兒小名的由來，是個人所得免稅額的8萬8千元。希望這「8萬」的到來，能一掃老公看見稅單的陰霾。

為了孩子做出取捨．並不是犧牲

以前總是對工作來者不拒的Ruby，在孩子出生後，免不了要做些調整，但同時也理出新的看法，她說：「因為要接送孩子，在工作的安排上，會拜託工作團隊是否能在五點半前結束，若沒辦法再與先生互相配合。但過去的我，只要有工作，我全部來者不拒，可是現在必須做出取捨，但並不覺得是一種犧牲。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

單身時，很多事情都是理所當然，工作想接就接、旅遊想去就去。但有了孩子後，生活變得不再那麼自由，很多事情會以孩子為優先，生活重心也轉移在孩子身上，「一直跟身旁的朋友講，如果決定要生孩子，而這個孩子也是你決意生下來，並不是孩子拜託你生他，所以要對自己跟他負責，不要去想：『我為了孩子做多少事、因為孩子犧牲了什麼』，如果你的認知是一種犧牲、奉獻，我覺得這是很自私的想法。」

帶你回紐西蘭．我們的第二個家

由於Ruby與老公自小都住在紐西蘭，而當時紐西蘭並沒有太多娛樂，最大的樂趣就是開車出門玩，因此，與老公的共同興趣就是旅遊。

然而，全世界卻因疫情的緣故，讓出門旅遊變成了奢望，「真的期盼疫情趨緩、世界都開放的那天，能帶8萬一起回紐西蘭，帶她認識爸媽以前生活的地方，了解那是她的第二個家。」

一家三口馳騁於絕美景色的紐西蘭道路上，這樣的畫面肯定經常出現在夫妻兩人的腦海裡，是自由也是幸福，而他們正在等待世界回復昔日運作的那一天到來。