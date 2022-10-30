想當親子Youtuber？創意油管Ricky：真實感是流量密碼！拍你的可愛 也不要怕暴露你的慌亂

【文／IRIS 圖片提供／創意油管】

「訂閱、開啟小鈴鐺」已成許多孩子的口頭禪！你可曾想過，曬兒也可能曬出商機，你也可以成為親子Youtuber呢？

如果你或孩子心裡也有Youtuber夢，要怎麼實現呢？這回與媽媽寶寶舉辦「社群風格家庭」票選，請來了網路節目《創意油管》提名親子KOL，也請來創辦人之一Ricky跟我們聊一聊：Youtuber的成名之路。

Youtuber要更有觀點

你曾經在Youtube上面看過小禎的凍卵影片嗎？或是曾經看過主持人Ruby分析美國變態殺人魔、愛紗教化妝、或是算命老師謝沅謹教中元節拜拜流程嗎？這些影片背後的拍攝剪接團隊，就是來自網路娛樂綜合頻道《創意油管》。

電視節目的製作經驗，再加上演藝圈的人脈，讓他們一開始就打下了不錯的基礎。「但是，網路頻道畢竟跟傳統電視不同。我們還是花了一點時間調整，才能讓藝人拋棄過往了表演方式，習慣網路節目更真實呈現。」

真實感最吸引人

跟一般Youtuber是不太一樣，《創意油管》的起點是藝人名人，知名度帶來了基本盤，要做的反而是去拋開包袱，呈現真實的自己。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

當藝人抓到網路節目的節奏和風格之後，上手就容易了，甚至自己也會產出新鮮的Ideas！像前陣子疫情在家，小禎就靈機一動，請女兒Emma在家用手機拍攝影片。雖然鏡頭晃到亂七八糟，影片的觀看次數卻出奇地高。因為大家都知道掌鏡者是女兒，營造出來的互動和生活真實感，就會特別吸引觀眾。

看數據調整內容

「跟傳統媒體關心的AC Nelson收視率不同，透過Youtube後台數據，觀眾的年齡、興趣、輪廓、喜好一清二楚。我們也可以很快看數據調整節目屬性。」

目前在台灣市場，若想用IG導流量去YT其實是不成立的。然而就要因此放棄嗎？那也未必。網路世界就是在這樣不斷地Try and Error中找到一條最可行的道路，看你實驗數據的方式有沒有奏效，預測中了，就跟猜到牌一樣刺激！這就是做網路內容好玩的地方啊！

拍你的可愛 也不要怕暴露你的慌亂

觀察台灣的Youtube影片，Ricky說，台灣影片的字幕和特效相對精緻，甚至因而衍生了許多新產業：剪接、動畫效果、上字幕……分門別類都有製作個體戶。

若你是已經正在製作親子頻道的Youtuber，Ricky建議：「你不只要願意把最可愛那一面拍出來，甚至要不怕把最慌亂的那一面也暴露出來。因為這會引起爸媽們共感。當他們育兒累了，想尋求慰藉，就會想要來觀看你的影片。」

用副頻道增加曝光

「一些粉絲人數比較多的Youtuber如蔡阿嘎、二伯，就會開始做副頻道，一方面可以做不同的內容，再來也可把粉絲再洗一次。加上有舊頻道可以把粉絲帶到新頻道，一下子觀看次數可能就可以到達三五萬，Youtube就會判定你的觀看次數很好，幫你強力曝光。」

成功Youtuber可走向IP化

若已經成功的Youtuber，Ricky則建議可以把你的品牌IP化。像是《千千進食中》的千千就出了千拌麵、二伯推出親子裝，都是很好的例子。而創意油管目前也著手準備與親子Youtuber界的偶像妞妞TV合作，虛實整合，推出課程或產品。

Youtuber市場潛力無窮，但在成為親子Youtuber這條路上，最怕迷失，想要持續受到歡迎，最重要的就是要回歸初心。