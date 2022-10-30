關於成為親子網紅 你可能會很意外的Point......

【文／IRIS 圖片提供／圈圈科技Chao】

你有經常追蹤的IG親子網紅？或是說你的心裡也有一個網紅夢呢？要成為親子網紅，關鍵與祕訣是什麼呢？今天我們就請來了圈圈科技的創作者營運總監Chao，來跟我們分享成為親子網紅的心法。

成為網紅就有商機，而擁有就是全台灣數一數二大的Instagram微網紅資料庫的圈圈科技就是個一站式的網紅媒合平台。透過資料庫跟自動化的推薦，協助品牌和創作者找到彼此，然後開啟合作機會。品牌、網紅、流量自然形成一個生態圈，達到雙贏的效果。

親子網紅在市場上很「稀缺」

圈圈科技的網站中台灣區約有近二萬名會員，親子網紅的部分約佔10%，Chao分享：「其實許多品牌都會想跟親子網紅合作。即便是非母嬰產品，也常有想要找親子網紅的需求。以我們站內為例，其實親子網紅還滿稀缺的。因為不是每個網紅都有生小孩。再加上隨著網紅的孩子大了，可能就會不再適合某些產品內容。」

不過Chao也補充：「但也不能因此就斷定親子網紅的壽命比較短，因為隨著孩子的成長不斷變化，網紅創作的素材也有不同的面貌，也會為粉絲帶來不同的新鮮感。」

親子網紅收費 比其他類型網紅更高？

而可能會令你感到驚訝的是，親子網紅的費用，可能是比其他類型的網紅收費更高！「因為要出動小孩子出來拍照、拍影片，背後還需要整個家庭的配合，這工作比其他類型的網紅更加艱難的。有時候甚至還要出動阿公阿嬤，爸媽在拍照的時候，孩子才有人看顧。」

而且在鏡頭前能落落大方又聽指令動作的小孩，實在太稀有：「廠商合作經常會碰到一個狀況：小孩在照片上明明這麼可愛，可是到現場真的要跟品牌合作拍影片時，就是哭天搶地，無法控制。因此要找到一個願意面對鏡頭的孩子，廠商就比較願意付出合理金額。而孩子可控又可愛，要接到業配，就不是難事。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

奈米網紅的機會點：真實感與生活感

圈圈資料庫的強項，就在於有很多的互動率高的創作者、微網紅。

「我們自己的定義其實是從千粉以上到萬粉之前，這一區間其實就會被歸類在微網紅或奈米網紅。他們的特性是非常貼近素人、接地氣，內容呈現的真實跟生活感，也得到許多爸媽共鳴。因此粉絲不多，卻能受到品牌的青睞。

也許很多有心經營網紅的爸媽們，以為一開始把器材設備購足，拍出很厲害專業的照片影片。但Chao的回答令我們意外：「其實大家喜歡看的就是很真實的樣子，有時候手機拍拍，甚至會比精緻的照片受歡迎。所以爸媽們一開始也許不需要投入太多的資源，重點是內容是否有趣能引起共鳴，或者是否能維持一貫的風格，才是創作者的成功要素。」

跟粉絲互動是一門藝術

除了內容，想在IG上累積粉絲，跟粉絲互動聊天也是一種超能力。

「例如有些人的story就很會跟粉絲聊天，或是會很認真回覆粉絲留言、妙問妙答。這些互動也是品牌主在意的。不然他們下單向廣告就好啦！何必借助社群網站的力量？品牌無非是希望透過創作者自身影響力，跟粉絲有更進一步的互動，所以若想要接到品牌業配，互動率的經營，也是基本能力。」

想成為親子網紅 快趁孩子可愛時練習創作！

最後Chao也鼓勵媽媽們：「進入這市場永遠不嫌晚，你可以試著創作、練習。反正媽媽本來就很愛拍自己的小孩，行有餘力，也可以試試看經營 IG 帳號，分享每日親子生活的趣聞，也為家庭生活留下紀錄。」

帶著玩心持續創作，搞不好你也會有開花結果的一天！