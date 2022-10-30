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想成為成功的親子部落客 痞客邦執行長曾孟卓：你要懂數據 還要有主張

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／IRIS 圖片提供／痞客邦】

18年前，痞客邦在部落格盛行的年代開始崛起，逐漸演變成如今以美食、旅遊、親子、電影分眾為主面貌，並穩坐台灣網站流量前十名，也是許多部落客在此大展身手的場域。

如果你也想成為親子部落客，又不知如何讓自己在茫茫網路海上被看到，那就讓我們來聽聽痞客邦執行長曾孟卓 Gordon 分享成功心法吧！

想成為部落客 要有個人主張

Gordon觀察到親子部落客有個很有趣的Pattern：「很多媽媽是因為從懷孕到孩子出生後三年，因為生活圈變小了、過得太壓抑，壓力也很大，於是需要在網路上抒發、交朋友、觀點跟大家分享。結果不小心就變成網紅了！」

因此他建議想要成為親子網紅的媽媽們，反而不一定要用很有目的性的態度，去想「怎麼變紅」，反而當你很用心分享個人經歷、與網友互動，人就有可能愈滾愈多。

「最重要的是文章要常更新、要知道自己的優點並將其放大，要有自己的主張。痞客邦每天都有排行榜，利用各種演算方式幫創作者推動文章。也有很多創作者會因此快速爬升。善用工具能幫部落格加分，但寫得好、寫得勤，才是經營部落格之本。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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運用SEO已經是基本技能

以前寫部落格，使用者多覺得方便就好，隨著數位知識的提升，現在留在痞客邦的創作者，不只用心經營，甚至還有很多專業到簡直刁鑽的地步(這是讚美)。「尤其是像我們這樣生活內容社群，可以用關鍵字去養文章。如果寫得好，流量可以很久。」SEO是痞客邦的強項，也養成了很懂SEO的使用者。「他們甚至還會來信詢問客服：埋了關鍵字為什麼沒被查到？我們就會解說箇中原因。還有的創作者會請我們教他們如何更好地使用Google Search Console。對他們來說，運用SEO已經是基本技能。」

如何用寫文 幫自己賺錢？

孩子剛生下來之後，很多媽媽都會請育嬰假，在這段職場斷層的時期，寫文分享生活，又能接業配、流量變現，就成為許多媽媽的Dream Job。而叩叩App，就是其中一個因應使用者需求而生的系統。

Gordon：「使用者回饋會促使我們研發新工具。因為看到有許多廣告商有尋找KOL、KOC的需求，我們就研發了這個自動化媒合系統，把品牌的需求都清楚地列在上面。這個工具才剛開始起步，希望未來發展會更成熟。」

至於如何成為受到品牌青睞的KOL？Gordon說：還是要做回你自己。「KOL一定要真實！你要接到幫自己加分的產品、不能亂接，接到了之後，還要知道怎麼巧妙的把產品講出來，才能跟客戶共享，而不讓你的Credit（誠信）被品牌所利用。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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跨平台、數據管理是未來趨勢

痞客邦目前也製作了《全能花美男》節目，找來攝影師、廚師、舞蹈老師甚至SEO專家等，幫這些想要成為網紅的潛力型男上課。教這些素人們可以透過不同的使用工具，發表創意，因為這正是未來的趨勢。

成為部落客不難，但保持新鮮感最難

Gordon說：「網紅年代跟明星年代，不一樣，要做自己才不痛苦。就是這個做自己的態度，讓網紅產生新鮮感的魅力，但是最難的也是，你得要不斷進步。不然很容易紅個兩三年，就不見了、跟不上了，因為你的生活重複了，也失去了新鮮感。」

若想要在部落格紅得長長久久，最重要的，就是要跨出生活圈嘗試新事物。當你的生活是滾動的，這些人也會捲進你的生活裡，成為一片精采。

【完整內容請見2022年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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