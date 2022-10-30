今年的流感疫苗一定要打！才是面對免疫債的積極作為

【文／李藹芬 採訪諮詢／台北長庚醫院兒科主治醫師陳苡靜 圖片提供／Shutterstock】

每到秋冬就肆虐的流感，在這兩年可說完全被新冠肺炎奪走了所有的「光環」！然而，隨著防疫政策的鬆綁與邊境逐漸解封，預期流感病毒有「重返榮耀」之勢，加上新冠病毒仍與大家同在，為了避免「雙重中獎」，不能只把注意力放在新冠疫苗，2022的流感疫苗更是大人、小孩所不能忽略的！

每年11月至隔年3月總是流感盛行季節，然而，自從2020年2月爆發新冠肺炎疫情後，流感只能默默將舞台拱手相讓，未曾再有大規模感染。雖然大家都知道流感疫苗必須每年接種1次，但在新冠疫情肆虐的這幾年，大家只顧著防新冠肺炎，幾乎忘了還有流感疫苗要接種。台北長庚醫院兒科主治醫師陳苡靜表示，「這一兩年的流感疫苗，不論是公費或自費的都沒有打完」。

然而，今年的狀況不一樣了！

流感病毒蠢蠢欲動

陳苡靜醫師指出，為了防堵新冠疫情在台灣蔓延，政府積極制定防疫政策、進行邊境管制，加上全民充分配合「勤洗手、戴口罩」，不只有效延遲了新冠肺炎肆虐的時間，同時，也將流感病毒阻絕在國境之外，「流感病毒是透過國際運輸流傳，邊境管制措施讓流感病毒的傳播力大幅下降」。

她補充，「以入境檢疫7（居家隔離）+7（自主健康管理）的規定為例，囊括了從感染、發病到復原的階段，可完全讓病毒失去傳染力」。不過，因應「與病毒共存」的「後新冠時代」，檢疫天數有所調整，自然在防疫效果上也有著不同的差別。

陳苡靜醫師表示，「醫界原本去年就重視流感升溫的狀況，預估2022年第一、二季將有一波疫情，但隨著Omicron變種病毒的出現，造成延遲解封，大家依舊維持相當程度的防疫措施，不讓流感有可趁之機」。

不過，如今全球各國都抱持與病毒共存的思維，期望生活能朝向正常之路前進，勢必讓不少人放鬆了防疫的強度，可預見的是，難免增加了病毒感染的機會。她指出，「事實上，從7月後，因發燒來看診的孩子多了起來，但並非感染新冠病毒，就好像回到新冠疫情之前的樣子」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

免疫債上門 大家都有機會感染

最近大家應該都有聽到「免疫債」一詞，陳苡靜醫師解釋，大家原本就置身在各種病毒流傳的環境，體內存在曾經感染過某種病毒所產生的抗體，你感染過，我感染過，即形成了群體免疫。然而，這兩三年拜新冠病毒肆虐所賜，大家謹守防疫規定，不僅預防了新冠病毒，連帶其他的病毒也被嚴密防守，少了感染的機會，感染宿主變少，不只體內的抗體也下降，群體免疫力也大幅降低。即使是一般病毒，也難有保護力可對抗，使得感染人數增加，甚至造成大規模感染，這就是所謂的「免疫債」。

當病毒重新流行，因為體內抗體濃度下降，一旦接觸到病毒，自然容易被感染，而且症狀也較為明顯，並連帶讓感染宿主變多，也就是說，大家都有機會被感染，即使不屬於高危險群，也難逃被感染的命運。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

特別是即將進入流行季節的流感病毒，可說是首當其衝來討免疫債的病毒。陳苡靜醫師提醒，「社區已有零星的流感病例出現，不想讓免疫債上身，接種流感疫苗是最好的預防之道」。

她強調，新冠疫情還沒結束，又適逢流感季來臨，為了避免遭受雙重夾擊，除了新冠疫苗要打好打滿，流感疫苗也不能忽略，哪怕自己不屬於高風險感染族群，至於原本就是高風險群的嬰幼兒與孕媽咪，更是不能不接種流感疫苗！