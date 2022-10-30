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高齡懷孕要面對的可能風險 了解狀況更懂得自我提醒

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／陳維婷　採訪諮詢／木生婦幼診所婦產部主治醫師陳德嫻】

對女性來說，懷孕生產其實是一件風險很大的行為，而高齡產婦又因年紀的緣故，身體機能總是比不上年輕時的狀態，無形中，增加了懷孕風險。

在醫學上，女性只要滿34歲懷孕即為高齡產婦，而根據內政部民國110年人口統計資料顯示，國內女性平均生育年齡是32.29歲，其中，生育年齡為35歲以上者，占總生母人數的31.6％，為十年前的1.8倍。從資料中可以看出，現代人晚育已是相當普遍的現象。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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高齡產婦的懷孕風險

隨著年紀增加，身體的機能及體力大不如前，是很自然的生理過程，因此，比起年輕孕婦，高齡產婦確實會有較高的懷孕風險。木生婦幼診所婦產部醫師陳德嫻依據孕期的不同階段與生產過程，說明高齡懷孕容易面臨的風險：

懷孕初期：在懷孕初期較常見的風險，如：早期出血、早期流產。

懷孕中、後期：可能會出現早產性的收縮、早產風險、子癇前症或妊娠糖尿病等。若媽媽有妊娠糖尿病且血糖控制不當，會造成胎兒出生時的血糖不穩定，可能會出現血糖過低的情況；如果媽媽早產，新生兒因器官成熟度的不完整，可能會發生呼吸窘迫症等的早產併發症。

生產過程：出現產程遲滯、產後大出血等的風險較高。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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按時產檢 讓母胎都安心

通常領到孕婦健康手冊後，就可以依據規定的時程進行產檢，透過產檢能了解母胎狀況，有助於及早發現問題並進行應對的治療，陳德嫻醫師表示，除了公費檢查之外，高齡產婦還可考量自身的狀況，選擇適合的自費檢查。

陳德嫻醫師依據孕期階段，說明建議的自費產檢項目：

懷孕初期：建議進行第一孕期唐氏症篩，可透過抽血及超音波進行篩檢，評估寶寶患有唐氏症的機率；也可採非侵入性胎兒染色體篩檢（簡稱NIPT／NIPS／NIFTY）。

另外，針對高風險族群，也可進行子癇前症的篩檢，透過抽血及超音波的方式，預測孕婦在34週前後患有子癇前症的機率，若篩檢出為子癇前症高風險，可以使用藥物預防子癇前症的發生。

懷孕中期：可做羊膜穿刺檢查，抽取羊水細胞後進行檢查，確認胎兒是否有染色體的異常。

由於在懷孕中期，胎兒大部分的器官已發育成熟，建議藉由高層次超音波以觀察胎兒的大小、器官結構、四肢、羊水等是否有異常。

【完整內容請見2022年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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