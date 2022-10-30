健檢正常≠生孩子沒問題 關心生殖健康 掌握生育能力 幸「孕」與否早知道

【文／李藹芬 採訪諮詢／國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫 圖片提供／Shutterstock】

其實一般健康檢查結果正常，並不能代表生孩子這件事就沒有問題！等到想生孩子了，發現生不出來，才知道問題不單純，而這些問題往往也不是現在才發生，只是你沒有注意！如果想讓生孩子不要那麼困難，請及早關心自己與另一半的生殖健康！

不少夫妻打算要生孩子了，才發現原來生孩子不是想生就能生得出來，也才發現問題早就存在了，但不知道這是造成生育困難的隱患。當然，也有幸運的人早早就被發現有問題，於是早早做了因應措施，沒讓問題阻礙了孕勢！

陪先生複檢 發現自身AMH只有0.8

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫分享了幸「孕」的案例，30歲的A小姐與先生結婚不久，因打算要生孩子，接受了台北市政府補助的「婚後孕前健康檢查」，結果是自己沒問題，但先生有精子活動力不佳的狀況，於是到國泰不孕門診接受進一步的檢查。

既然夫妻一起來就醫，賴宗炫醫師勸A小姐也一起接受卵巢功能檢查，即抽血驗AMH（Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷爾蒙），「這一驗，竟然驗出A小姐的AMH只有0.8，正常值為2～5之間，這代表30歲的她已有卵巢早衰的現象了」。

經過詢問病史，原來A小姐先前因為巧克力囊腫而開刀。開過刀後，雖不再痛經，但月經量減少，且生理週期變成26天。經過輸卵管攝影檢查，確認了輸卵管一邊不通，「這一邊就是當初開刀的患側，由於只要動過手術，日後就有發生沾黏的可能，應該是發生了沾黏造成阻塞，也為不孕埋下了伏筆」。

他指出，有輸卵管阻塞的問題，將讓自然懷孕變得困難，建議A小姐夫妻做試管嬰兒，「果然一次就成功懷孕，她將剩下的胚胎冷凍，後來，打算生第二胎，解凍一顆，也順利懷上了」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

婚後孕前健檢未有女性生育力檢測

雖然這個案例有著Happy ending，卻也讓賴宗炫醫師感慨，「婚後孕前健康檢查立意良善，可惜並沒有達到應有的目標！因為原意是希望評估男女雙方的生育力，但檢查項目卻重男輕女，細究檢查項目，與生育力相關的檢查，只有男性的精液檢查，女性則付之闕如」。

他補充，「男女都應該接受生育力的基本評估，男性的精液檢查就像『精子大閱兵』，可了解精蟲數、活動力與型態，而女性則應針對排卵能力、卵巢功能進行檢查，檢測AMH可做為預測生育能力的重要指標，及早發現狀況，及早接受治療，避免錯失生育的黃金時機」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

把握最佳時機檢測 有問題即早處理

賴宗炫醫師表示，會接受婚後孕前健檢的夫妻，多有生育的打算，「在最有動機檢查的時間點，卻未能提供與生育力相關的檢查項目，實在很可惜」，他建議，「由於婚後孕前健康檢查的部分檢查項目與產檢重複，為避免浪費資源，建議可稍加調整，加入AMH檢測」。畢竟除了精液檢查外，其他檢查項目與生育力的關係不大，「一般人以為這些檢查都正常，等著自然懷孕就好了，等到發現怎麼都無法懷上時，才驚覺大好的寶貴時間早已在疏忽中流逝」。

賴宗炫醫師指出，在婚後孕前健康檢查加入生育力檢測項目，有著很大的潛在效益，「以男性而言，在健檢中的精液檢查有異常，多會到泌尿科諮詢或再次檢查確認，然後，就想找出原因」。他強調，「從中篩出不孕或難孕的人，早確診，早治療，也就能早日恢復生機」。