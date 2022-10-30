快訊

中職／風暴來襲！鋼龍吞噬兄弟 味全龍續命戰線拚回洲際

疑瞬間車流大 中山高台南麻豆6車追撞4送醫

自然產＆剖腹產 觀察傷口變化＆維持產後運動

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／Tiffany　採訪諮詢／臺安醫院護理師王麗玲．營養師孫語霙．光彩親子皮膚科聯合診所暨iSKIN尚行美健康聯合診所醫師王麒惠（依文章出現順序）　圖片提供／Shutterstock】

為了幫助媽媽做好產後照護，幫助身體早日復原，本文分別從傷口照護、飲食、肌膚保養、心情等四大面向，提醒你怎麼關照自身的狀態，唯有將自己照護好，才能有充足的體力與精神照顧新生兒，並面對所有的育兒挑戰！

經歷了將近280天的懷孕時光，媽媽終於順利卸貨，從懷孕到生產，都讓媽媽的身心經歷了不少變化，產後有必要好好調養，讓身體即早回復到懷孕前的狀態。

傷口照護 自然產＆剖腹產都要用心照護

無論是自然產或剖腹產，都會在身上留下傷口。產後要如何觀察傷口是否有異狀？臺安醫院護理師王麗玲表示，自然產的傷口在會陰部，當媽媽發覺傷口腫痛讓人無法忍受、分泌物增加、化膿，甚至是出現發燒反應，即使表面看似正常，但可能是陰道內出現血腫，媽媽務必趕緊就醫。

而剖腹產則需要再觀察過敏反應，她解釋，「剖腹產媽媽出院後，會在傷口上貼一層美容膠帶或除疤貼片、凝膠等，因為這些屬於外來物，可能出現過敏反應，一旦出現紅腫癢，媽媽就要趕緊拿掉。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

飲食 找回流失的營養勝過急於恢復身材

生產耗費媽媽太多的力氣和精神，營養師孫語霙提醒，產後一個月屬於營養急速流失的階段，無論媽媽是否要持續哺餵母乳，這段時間都應維持高營養、熱量適當的飲食內容，不要因為想急於恢復體態，而忽略身體真正所需要的養分。她提醒，產後媽媽可以著重攝取蛋白質、鐵質與鈣質等三大營養素。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

肌膚保養 用對方法找回光彩與自信

談到產後的肌膚改變，媽媽們最有感的一定是妊娠紋，其他包含孕斑、黑色素沉澱等，光彩親子皮膚科聯合診所暨iSKIN尚行美健康聯合診所醫師王麒惠表示，孕期的預防和產後的保養都要做好，如果真的影響到日常生活，建議就醫治療，幫助找回以往對自己的自信和美麗。

想要預防產後落髮，王麒惠醫師建議，飲食部分，補充蛋白質、鐵質與鋅，對於頭髮的生長皆有助益；日常生活部分，不要過度洗髮、洗髮精挑選低敏無刺激性，更不要採信網路盛傳偏方，以免造成更嚴重的皮膚炎。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

心情 面對產後憂鬱找出原因尋求專業幫忙

傷口的痛，可以透過藥物或運動來緩解，但有些心裡的痛，媽媽們卻不知道該如何解決……寶寶出生後，多少會為家庭和媽媽本身帶來不同程度的改變，包含生活型態、經濟問題，甚至是婆媳問題，而這些改變都可能成為媽媽產後憂鬱的主因。

一旦有這些讓自己不開心的情緒，媽媽就要適時找尋方法。王麗玲護理師表示，媽媽要如何自我察覺，除了藉由身旁家人的觀察，還可以透過「愛丁堡產後憂鬱自我評估量表」察覺，總分超過10分，就須注意；超過13分需尋求協助。先找出心情不好的原因，針對原因，尋找解決之道。

她提醒，「如果還是無法解決，媽媽要勇敢找尋專業人員的幫忙，透過心理諮商的介入，或是服用少許藥物（哺乳媽媽不用擔心會影響乳汁，只有少數藥物會影響哺乳），沒有快樂的媽媽，也不會有健康的寶寶！

【完整內容請見2022年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

如何養成好皮膚？網友熱議6大水煮蛋肌打造方式

正妹護理師變甜姐兒女警 值勤初體驗查獲百公斤通緝男

每天用心保養，肌膚卻越來越差！10大錯誤認知大公開　妳中了幾項？

天冷擦護手霜越用越乾？2秘訣教你如何正確使用護手霜

相關新聞

想當親子Youtuber？創意油管Ricky：真實感是流量密碼！拍你的可愛 也不要怕暴露你的慌亂

「訂閱、開啟小鈴鐺」已成許多孩子的口頭禪！你可曾想過，曬兒也可能曬出商機，你也可以成為親子Youtuber呢？如果你或孩子心裡也有Youtuber夢，要怎麼實現呢？這回與媽媽寶寶舉辦「社群風格家庭」票選，請來了網路節目《創意油管》提名親子KOL，也請來創辦人之一Ricky跟我們聊一聊：Youtuber的成名之路。

關於成為親子網紅 你可能會很意外的Point......

你有經常追蹤的IG親子網紅？或是說你的心裡也有一個網紅夢呢？要成為親子網紅，關鍵與祕訣是什麼呢？今天我們就請來了圈圈科技的創作者營運總監Chao，來跟我們分享成為親子網紅的心法。

想成為成功的親子部落客 痞客邦執行長曾孟卓：你要懂數據 還要有主張

18年前，痞客邦在部落格盛行的年代開始崛起，逐漸演變成如今以美食、旅遊、親子、電影分眾為主面貌，並穩坐台灣網站流量前十名，也是許多部落客在此大展身手的場域。如果你也想成為親子部落客，又不知如何讓自己在茫茫網路海上被看到，那就讓我們來聽聽痞客邦執行長曾孟卓 Gordon 分享成功心法吧！

今年的流感疫苗一定要打！才是面對免疫債的積極作為

每到秋冬就肆虐的流感，在這兩年可說完全被新冠肺炎奪走了所有的「光環」！然而，隨著防疫政策的鬆綁與邊境逐漸解封，預期流感病毒有「重返榮耀」之勢，加上新冠病毒仍與大家同在，為了避免「雙重中獎」，不能只把注意力放在新冠疫苗，2022的流感疫苗更是大人、小孩所不能忽略的！

高齡懷孕要面對的可能風險 了解狀況更懂得自我提醒

對女性來說，懷孕生產其實是一件風險很大的行為，而高齡產婦又因年紀的緣故，身體機能總是比不上年輕時的狀態，無形中，增加了懷孕風險。

健檢正常≠生孩子沒問題 關心生殖健康 掌握生育能力 幸「孕」與否早知道

其實一般健康檢查結果正常，並不能代表生孩子這件事就沒有問題！等到想生孩子了，發現生不出來，才知道問題不單純，而這些問題往往也不是現在才發生，只是你沒有注意！如果想讓生孩子不要那麼困難，請及早關心自己與另一半的生殖健康！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。