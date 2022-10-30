自然產＆剖腹產 觀察傷口變化＆維持產後運動

【文／Tiffany 採訪諮詢／臺安醫院護理師王麗玲．營養師孫語霙．光彩親子皮膚科聯合診所暨iSKIN尚行美健康聯合診所醫師王麒惠（依文章出現順序） 圖片提供／Shutterstock】

為了幫助媽媽做好產後照護，幫助身體早日復原，本文分別從傷口照護、飲食、肌膚保養、心情等四大面向，提醒你怎麼關照自身的狀態，唯有將自己照護好，才能有充足的體力與精神照顧新生兒，並面對所有的育兒挑戰！

經歷了將近280天的懷孕時光，媽媽終於順利卸貨，從懷孕到生產，都讓媽媽的身心經歷了不少變化，產後有必要好好調養，讓身體即早回復到懷孕前的狀態。

傷口照護 自然產＆剖腹產都要用心照護

無論是自然產或剖腹產，都會在身上留下傷口。產後要如何觀察傷口是否有異狀？臺安醫院護理師王麗玲表示，自然產的傷口在會陰部，當媽媽發覺傷口腫痛讓人無法忍受、分泌物增加、化膿，甚至是出現發燒反應，即使表面看似正常，但可能是陰道內出現血腫，媽媽務必趕緊就醫。

而剖腹產則需要再觀察過敏反應，她解釋，「剖腹產媽媽出院後，會在傷口上貼一層美容膠帶或除疤貼片、凝膠等，因為這些屬於外來物，可能出現過敏反應，一旦出現紅腫癢，媽媽就要趕緊拿掉。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

飲食 找回流失的營養勝過急於恢復身材

生產耗費媽媽太多的力氣和精神，營養師孫語霙提醒，產後一個月屬於營養急速流失的階段，無論媽媽是否要持續哺餵母乳，這段時間都應維持高營養、熱量適當的飲食內容，不要因為想急於恢復體態，而忽略身體真正所需要的養分。她提醒，產後媽媽可以著重攝取蛋白質、鐵質與鈣質等三大營養素。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

肌膚保養 用對方法找回光彩與自信

談到產後的肌膚改變，媽媽們最有感的一定是妊娠紋，其他包含孕斑、黑色素沉澱等，光彩親子皮膚科聯合診所暨iSKIN尚行美健康聯合診所醫師王麒惠表示，孕期的預防和產後的保養都要做好，如果真的影響到日常生活，建議就醫治療，幫助找回以往對自己的自信和美麗。

想要預防產後落髮，王麒惠醫師建議，飲食部分，補充蛋白質、鐵質與鋅，對於頭髮的生長皆有助益；日常生活部分，不要過度洗髮、洗髮精挑選低敏無刺激性，更不要採信網路盛傳偏方，以免造成更嚴重的皮膚炎。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

心情 面對產後憂鬱找出原因尋求專業幫忙

傷口的痛，可以透過藥物或運動來緩解，但有些心裡的痛，媽媽們卻不知道該如何解決……寶寶出生後，多少會為家庭和媽媽本身帶來不同程度的改變，包含生活型態、經濟問題，甚至是婆媳問題，而這些改變都可能成為媽媽產後憂鬱的主因。

一旦有這些讓自己不開心的情緒，媽媽就要適時找尋方法。王麗玲護理師表示，媽媽要如何自我察覺，除了藉由身旁家人的觀察，還可以透過「愛丁堡產後憂鬱自我評估量表」察覺，總分超過10分，就須注意；超過13分需尋求協助。先找出心情不好的原因，針對原因，尋找解決之道。

她提醒，「如果還是無法解決，媽媽要勇敢找尋專業人員的幫忙，透過心理諮商的介入，或是服用少許藥物（哺乳媽媽不用擔心會影響乳汁，只有少數藥物會影響哺乳），沒有快樂的媽媽，也不會有健康的寶寶！

」