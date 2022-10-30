朱芯儀抗乳癌 老公衛斯理半夜偷哭 「我掉髮掉眉毛很自卑 他開車三小時載我去霧眉！」

【文／葉怡君 攝影／Hedy 造型／Kathy 髮型／玉專 化妝／Jimmy】

10月是粉紅絲帶乳癌防治月，朱芯儀與二兒子樂樂登上《媽媽寶寶》封面。藉由分享自己與家人一同抗癌的歷程，提醒我們：媽媽，要多照顧自己、多愛自己一點！

經歷了17小時的手術，7次標靶治療，雖然還有11次標靶治療在等著她，但是朱芯儀的檢體僅剩下血管裡的原位癌，這一路走來不容易，但她終於看到了隧道盡頭的光。

朱芯儀：提醒丈夫妳的付出 不是一件壞事

罹癌的人大抵都會想要問天：為什麼是我？為什麼發生在我身上？

觀察許多乳癌患者，朱芯儀發現：許多女人，都把壓力積累在心裡。尤其當媽媽，為母則強，承擔更多無形的壓力，可能連媽媽自己都沒意識到。

「身為三寶媽，又想要各個講求公平、事事做到盡善盡美，壓力就會相對大。我本來一直覺得自己很樂觀、沒有壓力。也是到了生病之後，我才發現：媽媽的抗壓力，也許是太高了，積累太久，身體就有異狀。」

如今朱芯儀會提醒自己，不要什麼事都很在意。不然當媽媽，真的會太辛苦了。

「老公創業壓力大，我以前都會默默地把家打理好。但現在我會提醒他：我才是那個最偉大的人，要不是我，你怎麼能放心創業？提醒丈夫你的付出，不是一件壞事。」

她也鼓勵不支薪的家庭主婦們，「我們不只是誰的老婆、誰的媽媽。很多女人成為媽媽後，就放棄了自己的名字，LINE的ID也變成XX媽媽。但我們要找到自己有興趣的領域，要覺得自己很有價值。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

當紅之際結婚生子 全職媽媽心中其實很在意

而不只是照顧孩子的累，朱芯儀在當紅的時候結婚生子，心裡多少也有些委屈。

「當了媽媽之後，就會忍不住把家人小孩放在第一位，把自己的順位愈排愈後面。雖這是我的選擇，但有時候還是不免覺得辛酸，為什麼別人可以拍時尚雜誌、愈過愈好，而我還在原地帶小孩？當然別人也會鼓勵我：帶孩子的生活也很棒啊。我也用很多正面力量把自己的不舒服壓下去，假裝自己不在意──但其實，我很在意。」

如今，朱芯儀把這些感受說出來，臉上已是釋然的微笑：「現在我會反省自己的壓抑，當我可以說出來，就表示我慢慢放下了。」

這回罹癌，大家更認識了真實的她。而這個她，也鼓勵了很多在家帶小孩的家庭主婦。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

衛斯理用愛相陪 半夜偷哭 載老婆去台中霧眉

罹癌後，朱芯儀也曾悲觀地想過：算了！我離婚好了，一個人獨自去治療。「但我老公說，不可能，他絕對不會放棄我。有一陣子，我掉髮、掉眉毛，很自卑。他就安慰我：不會啊，你這短髮多可愛啊！他甚至還開車載我殺去台中霧眉，坐在咖啡廳，等了我三個小時。他不只用很多實際行動支持，嘴上的好聽話也沒少講過。他威脅我：你要趕快好起來，我才能奴役你。」

說完，她害羞地甜笑了，彷彿熱戀的少女。

其實朱芯儀罹癌後，衛斯理也經歷了一段恐慌症爆發的時期，因為爸爸媽媽都曾罹癌，內心隱藏著對失去的恐懼。朱芯儀罹癌後，衛斯理的恐慌症爆發，開始擔心害怕、失眠、莫名焦慮、容易陷入低潮……

朱芯儀說：「有次，我發現他在陽台或廁所偷哭，我問他：你在哭喔？他還抹掉眼淚假裝沒事。於是我跟他說：我這麼堅強，癌細胞碰到我，它沒有任何機會了啦！算它衰！我這麼堅強樂觀，我誰啊我！」

她眼睫毛一垂，輕聲說：「其實我誰也不是，只是想安慰他。」結果不僅扎扎實實地安慰到老公，還變成老公眼中的超級英雄。他跟媒體說：「芯儀真的超屌！怎麼可以這麼樂觀。她都這麼堅強了，我也要勇敢。」這番宣告讓朱芯儀害羞極了！卻也滿是甜蜜。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

孩子一開始無法消化媽媽罹癌消息

因為化療會落髮，在化療之前，她先去剪了短髮。正值青春期的大兒子，一開始不能接受媽媽生病的樣子。還叫短髮的媽媽不要出門，去學校接他，還假裝不認識。朱芯儀也戴上了耳機，不理兒子。直到兒子終於忍不住了，拿掉朱芯儀的耳機：「媽媽、媽媽……我叫你，你怎麼都沒聽到？」

朱芯儀語氣理性：「我覺得你的態度不是很好，等你態度好點，再來跟我說話。」

孩子對於生病的媽媽，心中有許多情緒，有關心，甚至也有些生氣，卻不知如何表達。而朱芯儀大兒子班上的老師，也去找了很多乳癌的資料，幫他們上了一場生命教育課。

現在跟媽媽出門，大兒子會很Man地把重物一肩扛，照顧媽媽。嘴巴甜的二兒子，則是跟媽媽說：「你光頭還是一樣漂亮。」

最後拍攝封面影音花絮的時候，現場需要安靜收音，此時，兒子樂樂傳來了一聲：「媽媽。」

朱芯儀：「什麼事？要說什麼快點說，要收音了，等下要安靜。」

樂樂：「沒事，我愛你。」

愛要及時，笑要及時。這次的封面拍攝，我們都感動得鼻酸了。