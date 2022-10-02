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女性卵巢囊腫嚴重嗎？症狀、治療與預防一次看 提醒應定期檢查 有問題早發現 早治療

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／謝佩妤　採訪諮詢／中山醫學大學附設醫院婦產部主治醫師吳珮如　圖片來源／ Shutterstock】

卵巢囊腫為常見的婦科疾病之一，但多數女性對於卵巢囊腫卻少有認識，究竟為什麼會在卵巢出現囊腫呢？有哪些症狀可能為卵巢囊腫，哪些情況需開刀治療？懷孕期間，若於檢查中發現有卵巢囊腫時，該如何處理？透過婦產科醫師的專業分享，進一步認識卵巢囊腫。

什麼是卵巢囊腫？中山醫學大學附設醫院婦產部主治醫師吳珮如表示，於卵巢或卵巢附近區域出現的增生物質，稱為「卵巢囊腫」。

功能性囊腫VS.卵巢腫瘤

一般而言，卵巢囊腫分為「功能性囊腫」與「卵巢腫瘤」兩大類：

功能性囊腫：育齡女性於排卵過程中，過多的液體聚集於濾泡中所形成的囊腫，又稱為「水瘤」，會伴隨月經週期的開始與結束而被吸收，2～3個月後即漸漸消失，毋須過於擔心。

卵巢腫瘤：為持續性存在且不斷增生的腫瘤，經常為有相關家族遺傳疾病史、後天飲食習慣、壓力所導致，又可分為「良性」與「惡性」，以下3種通常為良性腫瘤：

1.巧克力囊腫（子宮內膜異位瘤）：子宮內膜組織轉移至卵巢中生長，並在卵巢中呈現如巧克力狀的液體，會隨時間不斷生長變大，損害卵巢功能，也可能造成不孕症。

2.卵巢上皮囊腫：如：漿液性上皮囊腫、黏液性上皮囊腫，為具有分泌功能的卵巢上皮細胞組織不斷分化形成的囊腫。

3.畸胎瘤：卵巢生殖細胞瘤中，最常見的良性腫瘤，為體內未被分化之上皮細胞漸漸生長形成。

至於惡性腫瘤（卵巢癌），發生的機率較低，但年輕女性仍可能罹患此一疾病，不可大意。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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常見症狀與診斷

吳珮如醫師表示，絕大多數有卵巢囊腫的女性幾乎無任何症狀，難以察覺，但仍有些患者會出現以下5種表現：

1.排便不順、腹部壓迫。

2.食欲不振。

3.月經週期紊亂。

4.劇烈腹痛。

5.不孕症。

吳珮如醫師說明，醫師診斷是否有卵巢囊腫，一般而言，會經由以下3種方式：

1.超音波檢查。

2.腫瘤指數。

3.電腦斷層攝影。

如何治療卵巢囊腫？

一般而言，若診斷後為良性卵巢腫瘤，醫師會建議進行腹腔鏡手術（微創手術），對於較年輕的女性，則建議將卵巢腫瘤切除，但儘量保留卵巢功能，不過，吳珮如醫師提醒，未來仍有復發機率，術後仍須持續追蹤。

至於不孕症，則視個案情形給予治療、評估，若為年輕女性，醫師多會鼓勵其積極嘗試並達到懷孕目標後，再進行手術；但若個案骨盆腔環境不利於懷孕，則建議先進行手術後，再行備孕。

5大高危險族群 建議定期檢查

吳珮如醫師指出，相較於一般女性，以下5種族群的女性，有更高機率出現卵巢囊腫：

1.有家族病史。

2.生活壓力大。

3.外食族。

4.癌症病史。

5.曾手術切除卵巢腫瘤者。

由於卵巢出現囊腫多數無明顯症狀，難以預防，吳珮如醫師建議女性有規則的月經週期後，就要隨時留意自己的月經型態、做好月經週期紀錄，並每隔一年定期至婦產科做子宮保健（婦科超音波等相關檢查）；若有已知病灶，如：小肌瘤、卵巢水泡等，則須每年追蹤。

【完整內容請見2022年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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