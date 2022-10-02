快訊

不再巧遇！苗栗縣長徐耀昌公開站台力挺鍾東錦：他是接班人

中職／失心瘋？張進德面罩擋球 悍將6次失誤已平紀錄

寶寶打針哭鬧難免！接種疫苗前、當下、後續的全方位照護

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／陳維婷　採訪諮詢／彰化基督教兒童醫院新生兒科主治醫師蕭建洲】

寶寶接種疫苗前，該如何幫寶寶做好心理建設？接種後，可能出現哪些不適反應、照護上又需注意什麼？藉由醫師的說明，提前讓家長在照護上超前部署。

關於帶寶寶打疫苗要注意哪些事情，可分三階段來看：接種前、當下，以及後續的照顧應對，？彰化基督教兒童醫院新生兒科主治醫師蕭建洲針對不同階段各有哪些要注意的事情，一一提出說明，讓家長事先掌握重點，萬一遇到狀況，可減少慌亂的發生。

接種前 事前心理建設

帶寶寶施打疫苗前，家長可以事先查詢欲前往的醫療院所，是否有接種疫苗的服務，蕭建洲醫師表示，目前許多醫療院所與各地衛生所都可以幫寶寶注射疫苗，不過，建議選擇「健兒門診」有獨立診區的院所，既能與生病的孩子做區隔，也能減少被感染的風險。

另外，必須攜帶兒童健康手冊，讓醫護人員登載寶寶接受預防接種與健康檢查之重要紀錄，他補充：「無論是哪位家屬陪同，都應了解寶寶的身體狀況；當寶寶有服用藥物時，建議攜帶藥袋，以便醫師問診能快速掌握狀況。」

一般而言，多數孩子在聽聞要打針時，可能會哭天搶地，大喊「我不要！」此時，家長應事先為孩子建立要打針的心理建設，蕭建洲醫師建議，不妨跟孩子說：「打針後比較不會生病喔！你好棒，給你一些小獎勵」，以正向話語鼓勵孩子，有助於減緩施打時的恐懼。

然而，面對年紀更小的寶寶，在施打疫苗前，最重要的原則就是「吃飽睡飽」，建議不要空腹且飯後一小時的狀態來接種疫苗。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

接種時 家長這樣配合

寶寶在接種疫苗時，哭鬧難免，「在施打時，護理師都會引導父母或陪同家屬，需先把寶寶的腳夾緊並固定住、手部則是抱緊關節處，以免孩子亂動。」蕭建洲醫師提醒，孩子的接種部位，多為大腿外側，因此，建議穿著較方便穿脫的衣物，以利於醫護人員施打。

但家長仍擔心孩子在施打時哭鬧，不妨事先準備孩子平時喜歡的玩具，讓他抱住增加安全感或分散孩子的注意力；若是月齡更小的寶寶，可攜帶奶嘴讓寶寶吸吮，安撫其情緒。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

接種後 觀察不適反應情況

接種完疫苗後，家長最擔心的莫過於可能會出現的不適反應，最常出現的狀況多為接種部位紅腫、發燒；最好的觀察方式為注意孩子的精神活力或食欲是否正常。

若孩子的活動力不佳、食欲不振、呼吸覺得喘、高燒超過39°C或發燒超過兩天以上，有必要就醫檢查。

【完整內容請見2022年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

抹片檢查、HPV疫苗接種皆降 公費升至9價醫籲施打

量體溫檢測敏感度低 王必勝：討論退場機制中

「免疫負債」迎流感大流行？感染科醫：9成機率反撲

次世代疫苗放寬50歲以上民眾接種 台南開始預約

相關新聞

女性卵巢囊腫嚴重嗎？症狀、治療與預防一次看 提醒應定期檢查 有問題早發現 早治療

卵巢囊腫為常見的婦科疾病之一，但多數女性對於卵巢囊腫卻少有認識，究竟為什麼會在卵巢出現囊腫呢？有哪些症狀可能為卵巢囊腫，哪些情況需開刀治療？懷孕期間，若於檢查中發現有卵巢囊腫時，該如何處理？透過婦產科醫師的專業分享，進一步認識卵巢囊腫。

寶寶打針哭鬧難免！接種疫苗前、當下、後續的全方位照護

寶寶接種疫苗前，該如何幫寶寶做好心理建設？接種後，可能出現哪些不適反應、照護上又需注意什麼？藉由醫師的說明，提前讓家長在照護上超前部署。

以胎兒生理評估掌握胎兒狀況 當胎動明顯減少時務必儘速就醫 免於胎兒陷入危險

懷孕，令人欣喜萬分，但更要確保平安「卸貨」，萬一不幸發生胎死腹中，椎心之痛的難過真是無法言語。為了掌握胎兒的狀況，提醒孕媽咪務必留意胎動，若有明顯減少時，請儘速就醫，接受進一步的胎兒生理評估，讓置身險境的胎兒及早免於危險。

中西醫聯手打造好「孕」氣 難孕原因一次掌握！

結婚後，希望與另一半擁有愛的結晶的你，也正在計劃懷孕嗎？但是否好「孕」並非單靠運氣，想要順利懷孕，就得注重日常飲食、生活作息的保養，此時，不妨參考中、西醫對於備孕的建議及治療，找出問題癥結，成功養成好「孕」體質，讓寶寶如願來報到！

小粿醬出生了！粿粿甜曬一家三口幸福合照 提前為女兒準備一份「愛的禮物」

曾是中信兄弟啦啦隊一員、於《全明星運動會》節目中擔任紅隊經理而知名度大增的粿粿江瑋琳，今年初宣布與台日混血模特兒范姜彥豐結婚，並於4月公布懷孕的好消息，而《媽媽寶寶》這次也榮幸邀請到粿粿來擔任9月號的封面人物，請粿粿分享晉升為準媽咪的心情，想不到女兒小粿醬等不及雜誌出刊就先出生啦！而粿粿方才也在臉書秀出一家三口的第一張甜蜜合照，就連口罩都藏不住夫妻倆初見女兒的幸福笑容！（編按：粿粿已於8/22在IG宣布女兒小粿醬出生的喜訊，正式升格為人母。）

哺乳中的你，最美！瑪G：像動物一樣，哺乳帶我們回到原始，也是愛最初的模樣

2022年八月國際母乳週，媽媽寶寶邀請KOL、瑜伽老師瑪G來擔任母乳大使並拍攝封面，因為在她的IG上，那些露出孕肚、哺乳中的照片，總是坦率而迷人，照片中散發著母性的光輝，卻同時不失女性的性感。瑪G自在、驕傲地記錄著自己成為母親之後，身體的每一寸變化，那正是我們想要說的：哺乳中的你，最美。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。