寶寶打針哭鬧難免！接種疫苗前、當下、後續的全方位照護

【文／陳維婷 採訪諮詢／彰化基督教兒童醫院新生兒科主治醫師蕭建洲】

寶寶接種疫苗前，該如何幫寶寶做好心理建設？接種後，可能出現哪些不適反應、照護上又需注意什麼？藉由醫師的說明，提前讓家長在照護上超前部署。

關於帶寶寶打疫苗要注意哪些事情，可分三階段來看：接種前、當下，以及後續的照顧應對，？彰化基督教兒童醫院新生兒科主治醫師蕭建洲針對不同階段各有哪些要注意的事情，一一提出說明，讓家長事先掌握重點，萬一遇到狀況，可減少慌亂的發生。

接種前 事前心理建設

帶寶寶施打疫苗前，家長可以事先查詢欲前往的醫療院所，是否有接種疫苗的服務，蕭建洲醫師表示，目前許多醫療院所與各地衛生所都可以幫寶寶注射疫苗，不過，建議選擇「健兒門診」有獨立診區的院所，既能與生病的孩子做區隔，也能減少被感染的風險。

另外，必須攜帶兒童健康手冊，讓醫護人員登載寶寶接受預防接種與健康檢查之重要紀錄，他補充：「無論是哪位家屬陪同，都應了解寶寶的身體狀況；當寶寶有服用藥物時，建議攜帶藥袋，以便醫師問診能快速掌握狀況。」

一般而言，多數孩子在聽聞要打針時，可能會哭天搶地，大喊「我不要！」此時，家長應事先為孩子建立要打針的心理建設，蕭建洲醫師建議，不妨跟孩子說：「打針後比較不會生病喔！你好棒，給你一些小獎勵」，以正向話語鼓勵孩子，有助於減緩施打時的恐懼。

然而，面對年紀更小的寶寶，在施打疫苗前，最重要的原則就是「吃飽睡飽」，建議不要空腹且飯後一小時的狀態來接種疫苗。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

接種時 家長這樣配合

寶寶在接種疫苗時，哭鬧難免，「在施打時，護理師都會引導父母或陪同家屬，需先把寶寶的腳夾緊並固定住、手部則是抱緊關節處，以免孩子亂動。」蕭建洲醫師提醒，孩子的接種部位，多為大腿外側，因此，建議穿著較方便穿脫的衣物，以利於醫護人員施打。

但家長仍擔心孩子在施打時哭鬧，不妨事先準備孩子平時喜歡的玩具，讓他抱住增加安全感或分散孩子的注意力；若是月齡更小的寶寶，可攜帶奶嘴讓寶寶吸吮，安撫其情緒。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

接種後 觀察不適反應情況

接種完疫苗後，家長最擔心的莫過於可能會出現的不適反應，最常出現的狀況多為接種部位紅腫、發燒；最好的觀察方式為注意孩子的精神活力或食欲是否正常。

若孩子的活動力不佳、食欲不振、呼吸覺得喘、高燒超過39°C或發燒超過兩天以上，有必要就醫檢查。