以胎兒生理評估掌握胎兒狀況 當胎動明顯減少時務必儘速就醫 免於胎兒陷入危險

【文／李藹芬 採訪諮詢／台北馬偕醫院婦產部高危險妊娠科主任暨馬偕醫學院醫學系專任教授陳震宇 圖片來源／ Shutterstock】

懷孕，令人欣喜萬分，但更要確保平安「卸貨」，萬一不幸發生胎死腹中，椎心之痛的難過真是無法言語。為了掌握胎兒的狀況，提醒孕媽咪務必留意胎動，若有明顯減少時，請儘速就醫，接受進一步的胎兒生理評估，讓置身險境的胎兒及早免於危險。

孕媽咪都知道，接受定期產檢，可掌握胎兒的狀況，但在沒有產檢的時候呢？

胎動 孕媽咪直接掌握

在接受醫學儀器的檢查之前，孕媽咪所能掌握的就是胎動！台北馬偕醫院婦產部高危險妊娠科主任暨馬偕醫學院醫學系專任教授陳震宇表示，胎動，是指寶寶在子宮內踢打、翻滾、伸展等動作，在懷孕的過程中是觀察胎兒的重要指標。

陳震宇醫師指出，胎動減少或停止代表胎兒有狀況，如：胎兒缺氧、胎心音窘迫、嚴重的臍帶繞頸或打結、胎盤早期剝離或功能不良，胎動都有可能明顯減少，甚至停止。他強調，「不只是高危險妊娠孕媽咪要定期量測胎動，應該說每一位孕媽咪都要注意胎動。察覺胎動減少或跟之前有明顯差異時，就應該儘速就醫。千萬不要等明天或隔兩天的產檢，而是有問題就掛急診！」

胎心音監測 胎動異常時

因胎動異常而就醫，第一步接受的檢查就是幫孕婦裝上胎兒監視器進行約20分鐘的胎心音監測。胎心音監視器是偵測和連續記錄胎心率及子宮收縮的記錄儀器，藉此觀察胎兒心跳的頻率和形狀，而且在同一時間內可以測出子宮的收縮壓力。

超音波檢查 胎心音異常時

進行胎心音監測後，視狀況安排以超音波進行測量4項指標：

指標1．胎兒呼吸運動：觀察子宮內胎兒胸壁及橫膈膜的呼吸運動。在30分鐘的觀察期間內，至少要有1次胎兒呼吸運動持續30秒以上，否則該項視為不正常。

指標2．胎動：觀察胎兒自發性的運動，如：胎兒身軀的滾動、伸張的動作、四肢和軀幹的同時動作。30分鐘內至少要有3次以上的胎動才算正常，其中身體和四肢同時運動或連續性動作都只能算是1次。

指標3．胎兒張力：觀察胎兒的張力。一般情況下，胎兒的軀幹及四肢都是處於屈曲的狀態，手掌也是半握拳的姿勢。如果30分鐘內看到至少1次的胎兒軀幹或四肢伸張，然後又恢復為屈曲的姿勢，即表示胎兒張力正常。

指標4．羊水量：測量羊水囊的垂直最大徑大於2公分，即表示羊水量正常。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

胎兒生理評估 掌握最佳出生時間

陳震宇醫師指出，「將以胎兒監視器進行的不加壓試驗加上胎兒超音波檢查4項指標，即為『胎兒生理評估』，共計5項檢查，每一單項檢查為正常時，各給2分，異常則為0分，滿分為10分，8到10分就算正常。以此結果評估後續的處置」。

他表示，「胎兒生理評估主要用於高危險妊娠孕婦，判斷子宮內的環境是否仍適合胎兒生長」。由於高危險妊娠的孕婦，如：子癇前症、胎盤早期剝離等，容易出現胎盤無法提供足夠的養分給胎兒的狀況。為了確保胎兒能夠平安出生，因此，需要特別監測胎兒的生理狀況，了解胎兒受影響的程度，再綜合考量孕婦的狀況，以掌握最佳的出生時間。