中西醫聯手打造好「孕」氣 難孕原因一次掌握！

【文／陳維婷 採訪諮詢／臺北醫學大學附設醫院婦產部主治醫師傅皓聲．恩主公醫院中醫內婦兒科主任醫師廖唯宇（依文章出現順序排序）】

結婚後，希望與另一半擁有愛的結晶的你，也正在計劃懷孕嗎？但是否好「孕」並非單靠運氣，想要順利懷孕，就得注重日常飲食、生活作息的保養，此時，不妨參考中、西醫對於備孕的建議及治療，找出問題癥結，成功養成好「孕」體質，讓寶寶如願來報到！

西醫科學診斷 快速掌握

西醫的備孕診療包括：血液荷爾蒙分析、陰道超音波檢查、子宮輸卵管攝影及精液分析，來評估是否有難受孕的原因。

因此，女性要判斷好孕的體質前，應先了解可能造成「難孕」的原因，臺北醫學大學附設醫院婦產部主治醫師傅皓聲針對女性難孕的常見原因，說明如下：

子宮問題：常見的子宮問題，如：子宮肌瘤、肌腺症，都會導致受精卵著床的困難，而子宮畸形、內膜沾黏、子宮頸狹窄或閉鎖等問題，也都會影響女性受孕。

輸卵管問題：反覆的陰道感染，容易發生骨盆腔發炎，造成輸卵管充血、水腫，形成管腔沾黏狹窄，甚至阻塞，將造成女性不孕。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

卵巢問題：若沒有穩定的月經規律週期，經常三個月、甚至半年來一次經期，就會懷疑是否為多囊性卵巢。而卵巢早衰是指卵巢功能低下，某些女性尚未面臨更年期，但已出現月經遲延、月經量減少等更年期症狀，就會影響受孕。另外，卵巢腫瘤中，常見的巧克力囊腫，也會影響卵子的庫存量，進而提高不孕的機率。

內分泌失調：常見的內分泌問題，像是高泌乳激素，「無論是身體或心理上的壓力，都可能導致泌乳激素濃度升高，造成月經失調。」除此之外，若是高雄性激素或黃體素不足的女性，也會較難受孕。

免疫問題：免疫系統是身體用來抵禦外來侵害的武器，但當免疫系統失調時，則會攻擊自己的器官，像是甲狀腺機能低下或亢進、紅斑性狼瘡等，有些甚至會攻擊精子和受精卵，造成反覆流產。

中醫天然調養 從根本做起

恩主公醫院中醫內婦兒科主任醫師廖唯宇表示，當女性發現自己屬於以下3點不易懷孕的體質後，則可以藉由中醫的調理，來改善體內功能的狀況，受孕機率自然就會提高。

腎虛：若經期不規則、經量少、排卵功能不佳等情況，則屬於腎虛體質。人體腎氣不足，就會使體內系統失衡，除了會產生不適外，甚至會影響內分泌、生殖等系統，更不利於懷孕。

血瘀：血液循環較差的女性，容易有手腳冰冷的問題，在月經期間腹部可能會發冷、頭暈、痛經、經血排得較不順暢、血塊較多等狀況，很可能會伴隨子宮內膜異位症、子宮肌瘤等疾病。

肝氣鬱結：現代人壓力大，不管是感情、工作或健康因素等，只要人有情緒就與中醫的「肝」有關，其症狀容易煩躁易怒、情緒不穩定、心悸、月經週期不規律等情況，而肝氣鬱結者。