小粿醬出生了！粿粿甜曬一家三口幸福合照 提前為女兒準備一份「愛的禮物」

【文／謝佩妤 攝影／宋子凡 妝髮／山山 服裝造型／Kathy Hsu】

曾是中信兄弟啦啦隊一員、於《全明星運動會》節目中擔任紅隊經理而知名度大增的粿粿江瑋琳，今年初宣布與台日混血模特兒范姜彥豐結婚，並於4月公布懷孕的好消息，而《媽媽寶寶》這次也榮幸邀請到粿粿來擔任9月號的封面人物，請粿粿分享晉升為準媽咪的心情，想不到女兒小粿醬等不及雜誌出刊就先出生啦！而粿粿方才也在臉書秀出一家三口的第一張甜蜜合照，就連口罩都藏不住夫妻倆初見女兒的幸福笑容！（編按：粿粿已於8/22在IG宣布女兒小粿醬出生的喜訊，正式升格為人母。）

復健科改婦產科掛號

將時間快轉回七、八個月前，粿粿發現自己懷孕的契機，來自於「尾椎痛」這個線索，剛開始周遭不少親友不斷詢問是不是懷孕了，但她心想：「怎麼可能！尾椎痛不是懷孕後期，肚子較大了才會出現的症狀嗎？」於是沒有特別在意，期間還上診所讓推拿師父幫忙推拿、按摩，一直到疼痛狀況持續未改善，才決定去復健科就診。粿粿笑說：「去復健科之前，突然靈光一閃，去看診可能會照X光，不然驗看看好了！」沒想到這一驗，原定至復健科的計畫，直接改為前往婦產科。

聊到看見驗孕棒上浮現兩條線的瞬間，粿粿形容，有數不清的情緒交織在一起，反而讓人難以辨別哪一種情緒更多，甚至有點腦袋空白、有種如夢似幻的感受，不過在老公范姜彥豐面前，她倒是展現一派輕鬆的模樣，還一度讓老公誤以為自己沒有懷孕！其實小倆口對於小粿醬的到來，都抱持著平靜、接受命運安排的態度，兩人也都明白「成為爸媽的時間到了！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

一家三口都是獅子座 期盼小粿醬樂觀開朗

即將迎來和自己、老公同為獅子座的小粿醬，粿粿笑說，自己和老公都是比較溫和的獅子座，不確定在虎年出生、同為獅子座的小粿醬個性會不會很強勢，但希望小粿醬能像自己，「因為我的個性比較樂觀，老公屬於比較悲觀、許多事情會考慮比較多面向的人，但我希望小粿醬是樂天的寶寶，多數的事情都能夠往好處想，不要太多愁善感。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

為小粿醬打造奶茶色小窩 充滿了愛

為了迎接小粿醬的到來，粿粿和范姜彥豐也做足了準備，不僅特地著手改造家裡的客廳，鋪上淺色木地板，換上防水沙發，喜歡奶茶色系的粿粿，更用心將家裡與嬰兒房布置成奶茶色系的溫暖小窩，期待可以在溫暖的氛圍中，和小粿醬有更多互動。

粿粿提到：「未來，小粿醬應該都只會有奶茶色的物品和玩具，因為媽媽喜歡。」不過，她也表示，自己不愛閃亮亮的顏色，若未來小粿醬吵著想要這一類的玩具，也會努力找平衡，提供她一個專屬玩具櫃子，讓她收納，至於媽媽就眼不見為淨。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

除了家裡大改造，粿粿也準備了要送給小粿醬的禮物──織有柚子圖案的小地毯。粿粿分享：「小粿醬的名字中有個『㤑』字，所以做了一個柚子，想放在她的房間，以後也可以叫她小柚醬、小柚子。」精心手工製作了近6個小時才大功告成，除了是一種信物作為紀念，更有滿滿粿粿對小粿醬的愛，不走高貴奢華氣質，擁有可愛氣質的粿粿，也希望小粿醬同樣可愛，也承襲自己所愛。

未來的藍圖裡，除了在一家三口的專屬奶茶色小窩，擁有幸福生活，粿粿也期待能和老公范姜彥豐帶著小粿醬去海邊、出國旅遊，並能一起回到范姜彥豐於日本的老家，一家三口一起去滑雪，享受愉快且緊密的親子時光。