哺乳中的你，最美！瑪G：像動物一樣，哺乳帶我們回到原始，也是愛最初的模樣

【執行／陳維婷 文／楊騰 攝影／郭桓誥 化妝／石詮 髮型／Weic 服裝造型／Quenti Lu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

她曾是模特兒、運動員，現在則是瑜伽老師與KOL。在鏡頭前，瑪G大方展現了一名母親在哺乳中，最坦然自在的樣貌。

此次國際母乳週，媽媽寶寶邀請KOL、瑜伽老師瑪G來擔任母乳大使並拍攝封面，因為在她的IG上，那些露出孕肚、哺乳中的照片，總是坦率而迷人，照片中散發著母性的光輝，卻同時不失女性的性感。瑪G自在、驕傲地記錄著自己成為母親之後，身體的每一寸變化，那正是我們想要說的：哺乳中的你，最美。

像動物一般．哺乳帶我們回到原始

她選擇水中生產，沒有催生、沒有打無痛、沒有剪會陰，也沒有任何藥物跟點滴的介入，自然地感受這段孩子誕生的每個甜美苦痛的細節。

爾後，她把孩子抱在胸前，進行第一次的親密接觸。當孩子的嘴吸吮自己的奶頭，她感受到奶水慢慢分泌，那一刻，她感覺自己像動物一般，不管是自己分泌母乳，或孩子尋覓奶頭，母女都回復到原始的動物本能。

「開始分泌乳汁的時候，覺得很神奇，為什麼我們的身體會有奶水？就像生產的時候，寶寶的胎頭會往下走，因為他們知道自己快要出子宮了，會找到最舒服的位置。哺乳也是如此神奇，為什麼寶寶會找到奶頭、想要吸吮？為什麼他們喝奶的時候，手會因為護食反應而握成小拳頭？因為他們就像一個求生意志很強的小動物啊！孕育生命真的是很獨特而神聖的過程。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

哺乳不該是躲藏的事

在瑪G分享的日常中，可以感受到她當了媽媽之後，對身體的自在與自信。

「我分享哺乳的照片，因為覺得這是一件很自然健康的事。還好沒碰到什麼魔人，粉絲們都覺得很自然。」

就像哺乳也是一樣。她在公共場合，只蓋著一條紗布巾就開始哺乳，不會特意跑到角落。在戶外，她甚至直接親餵，不會特別遮掩。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

因為孩子．家人更有凝聚力

「從小跟爺爺奶奶住，父母在中國工作，我又是獨生女，加上媽媽對我很嚴格，訓練著要獨立，所以，很怕媽媽，在她面前很拘謹，不敢說出自己的想法。」缺乏溝通與相處的家庭，甚至彼此不傳簡訊、不打電話，只通過家書表達。因為爸爸的過世，媽媽更是把自己封閉起來，母女間的隔閡則越來越深。

「後來開始接觸瑜伽，到2019年，我去參加子宮療癒營，按摩師說我的腹部很緊，那時才發現，原來內心的情緒，一直沒有被疏理。自此之後，才慢慢讓自己練習放下、釋懷。」

有了孩子之後，那些與媽媽的心結更是被打開了，「終於理解媽媽給的教育，其實是很開放自由，長大後才懂得感謝媽媽的用心良苦，培養我成為獨立自主的女人。」瑪G不只變得更柔軟、有同理心，也因為孩子，開啟了跟媽媽的對話。兩人更常聊天，也漸漸把從前累積的不諒解解開。

有了孩子之後，她看待老公，也有了全新的觀點：「餵母乳最痛苦就是要半夜起床。前三個月最痛苦，孩子在一點、三點、五點……起來好幾次！好險老公會起來抱她、哄她，讓我可以多休息。看他從男孩變成一位好爸爸、一名負責任的男人，我們就像是一對有革命情感的隊友。」

孩子照亮了她的世界，帶給她的幸福感，前所未有。