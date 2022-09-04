【神隊友爸爸養成班】Kim京燁、巨人、山姆先生成為「神隊友」的秘訣

【文／曾禮純、林俐佩】

在你的心目中，神隊友爸爸是什麼樣子呢？當了爸爸之後，首先面對的是身分上的轉變，再來則是各式各樣的育兒考驗，然而，「爸爸」二字所承載的其實不單是責任，更是「一家人」的情感連結。

今年度的父親節企劃【神隊友爸爸養成班】特地邀請三位知名的神隊友，讓他們分享自己是如何成為妻子心目中的好老公、孩子眼裡的好爸爸！

Kim京燁：神隊友是靠「信任」培養出來的

網路上有許多太太抱怨自己老公是豬隊友，總覺得老公什麼都做不好、不肯做。對此，Kim有另一番解讀。

Kim：「想要另一半成為神隊友，就要信任他，不要只會嫌棄。」Kim認為，大家肯定都是愛小孩的，但「成為父母」肯定是需要學習的，甚至每個人都有自己一套對孩子好的做法。當另一半努力學、努力做的時候，我們就不應該否定他的努力。不然時間久了他自然就會放棄：「你最厲害，那都你做就好了！」

而這種信任、鼓勵也不僅限於夫妻之間，包含讓小孩一起做家事的時候也適用於這道理，Kim：「給孩子越多鼓勵，他們就更樂於做家事、更樂於幫忙。」

巨人：我不相信「小孩只要媽媽」這句話

新生兒出生，新手爸媽難免會有一段手足無措的磨合期。但彥婷卻大讚巨人從孩子一出生就是神隊友，彥婷：「我覺得神隊友的定義是『能夠放心託付小孩的對象』。巨人從小黃金一出生就可以自己照顧，泡奶、洗澡、哄睡我完全不用擔心，可以專心在外面工作。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

巨人也在一旁補充：「其實我不相信小孩只要媽媽這句話，因為如果爸爸有花足夠的時間跟小孩相處，培養感情，就能成為他的依附對象，小孩怎麼會只要媽媽？」隨後又開玩笑自曝孩子有時也會只要媽媽不要爸爸：「小黃金只有晚上睡覺的時候要媽媽陪睡不要爸爸。不過如果真的遇到這種比較難照顧的時候，我就會叫媽媽先離開。」

因此巨人也特別呼籲所有即將成為新手爸爸的人夫們：「頭一年一定會比較辛苦，但還是要主動學習怎麼照顧小孩。泡奶、換尿布這些沒有多難，只是要多花點時間而已！」

山姆先生這一家：要當神隊友，必備「兩顆心」！

「在我的圖文裡，爸爸一直都是扮演一個很廢的角色。」目前經營圖文插畫已有兩年時間，至今累積六萬多名粉絲的山姆先生笑著這麼說。論起「神隊友爸爸」應具備哪些特質？山姆先生提出「同理心」與「耐心」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

山姆先生補充，其實「同理心」對家裡的每位成員都很重要，只是有時爸爸的同理心與換位思考，可能沒辦法做到和媽媽一樣到位；至於「耐心」，山姆先生表示，多數爸爸可能會因為工作忙碌的關係，導致下班回家只想要好好放鬆休息，有時可能就會對妻兒缺乏耐心。一旦缺乏耐心，對家人說話的態度可能也會受到影響，進而影響家人之間的情感關係。

最後，山姆先生也不忘以幽默的方式鼓勵所有新手爸爸：「連我都做得到了，你一定也可以！」未來，山姆先生也將持續用圖文的方式來陪伴大家育兒，讓所有爸爸媽媽走在育兒這條路上，不再感到孤單！