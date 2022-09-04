手工母乳皂職人娜娜媽，母乳的價值超出想像！是懷孕才會有的禮物

【文／陳維婷 採訪諮詢／娜娜媽 圖片提供／娜娜媽．采實文化】

一塊手工皂的製作過程，原來可以有這麼多的迷人之處。手工皂職人娜娜媽不斷地精益求精，加上不藏私分享經驗，讓她的學生遍布海內外，如：馬來西亞、中國、香港、澳門等，就算再疲累，也都甘之如飴。

手工皂職人娜娜媽授課超過數百場的課程、製作超過上萬塊以上的手工皂，她認為，無論是皂的洗感、造型、配色等，都有值得追求之處，總能在每一塊小小的手工皂中，創造出無限的可能。

娜娜媽談起接觸手工皂的契機，時間要拉回約15年前，「因為女兒有異位性皮膚炎，於是上網查資料，發現母乳皂對皮膚非常好，所以找更多的資料，並找朋友開始學習製作手工皂，使用一個月過後，皮膚狀況真的改善許多。」除了女兒的皮膚有所改善之外，身旁朋友的濕疹或過敏，在使用手工皂後，狀況也能得到好轉，於是讓娜娜媽起了這樣的念頭，「身邊的人在使用手工皂後，原來的皮膚問題都能得到改善，心想不如來做一個品牌，就可以服務更多人，也能讓大家知道手工母乳皂其實有更多的用處。」

幫助他人．就是生活最大的改變

「從事手工皂最大的改變，是可以幫助更多人的皮膚！」娜娜媽說出這句話時，眼神及口吻都流露出堅定的意志。

她舉例，曾經有位香港的客人遠道而來，只為了能改善孩子的皮膚狀況，「這位客人的孩子，皮膚狀況看起來很乾淨、非常可愛，但一翻開他的手肘都是傷口，心想怎麼會這樣？怎麼沒有帶孩子去看醫師？」客人則說：「看了你的書，覺得很多人的皮膚能得到幫助，所以我也要帶孩子來使用你的肥皂。」

這段話讓她十分感動，「當我在做這些事時，其實都是無形中在幫助他人」，而客人溫暖與關愛的回饋，讓做皂已超過15年的娜娜媽，仍持續散發著耀眼的力量，從未停歇。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

客人是勇往直前的動力

從事手工皂至今將近16年的娜娜媽，回想起過去的職人生涯，都是被客人Push而不得不向前走。從一開始的代製母乳皂，有人問：「我想學，你可以教我嗎？」促使她開始授課教學；在授課過程中，有客人表示：「想要買你的手工皂」，在當時沒有店面的娜娜媽，最後也擁有了自己的店面，「審視這一段過程，會發現都是被客人推著走，也是繼續前進的動力。」另外，她也經常聽到來上手作課程的媽媽們分享，「我來這邊上課，可以得到休息！」這些話，聽在娜娜媽的耳裡，無疑是一份肯定。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

根據皂友的需求．熱衷於出版

「許多人都會問我：你出了這麼多本書，每本書是不是都不一樣？」她很肯定的回答：「絕對不一樣。」

娜娜媽在2009年時，出版了第一本書，上市後的反應很好，皂友與讀者們都滿心期待下一本書的問世。於是，陸陸續續推出了第三本、第四本……，而在今年五月底時，娜娜媽出版了第九本新書《娜娜媽手工皂調色Ｘ配色專書》。