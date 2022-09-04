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年紀小，就真的可以不計較？公德心該從什麼時候開始培養

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／賽心姬】

在台灣疫情爆發前，媽媽帶著孩子去醫院探視婆婆。一到病房，已有其他親友在場。年約三、四歲的孩子見到病床遙控器就躍躍欲試，婆婆見到孩子好奇，便說：「寶貝，來！你按這個可以往上（孩子跟著指示按），再按那個可以往下。怎麼樣？很好玩吧？你試試看！」

媽媽邊聽邊覺得不妙，果然孩子一玩就停不下來，便出聲制止：「病床是用來休息和治療用的，不能玩遙控器喔！」婆婆聽到，不以為然地說：「要玩就讓他玩，他還是小孩，沒關係！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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孩子還小不用教 VS. 孩子的教育不能等

此例中的婆婆不是特例，在現實生活中，也經常可以見到許多人有「孩子年紀小，沒關係」的心態，或是為了討好孩子、哄孩子不哭鬧，就罔顧公德心、無視規矩或他人權益。

這些長輩或父母錯把危險、影響他人的行為當作「獨立、有實驗精神、開放式教育、愛的教育」的表現。例如：小小孩玩剪刀或菜刀、玩瓦斯爐，或在公共場合滿場跑、喧嘩、亂拿人家東西。

不起教養衝突．也能培養孩子的公德心

如果寵溺孩子的對象是另一半的長輩，那麼直接溝通的話確實有可能引發教養衝突、讓長輩覺得顏面掃地。提供以下3個方法供大家參考，幫助大家既能顧及長輩的顏面，又能教導孩子培養正確觀念。

方法1．夫妻教養觀念一致

上例中，現場尚有其他親友，媽媽當下得判斷在場親友、另一半的立場，若是大家都覺得沒關係，即使想法正確的媽媽不只無法教育到小孩，還可能成為眾親友圍攻的對象。因此，夫妻間的教養觀念最好有共識，先讓另一半跟自己的長輩溝通。

方法2．帶回家再教．迴避衝突

上例中的媽媽由於對親友們不甚熟悉，現場又屬婆婆的輩分與年紀最大，估計其他親友也不敢反駁婆婆，萬一在病房內起爭執也不適當。當下，決定以退為進，先藉故離開現場，把小孩帶回家教。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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方法3．先聲奪人

隔天再到醫院探視時，媽媽特意在病房門口停下來，並用較大聲的音量把教育總結再說一遍：「媽媽有教你『病床不是玩具，所以不能亂按』。待會進去後，只有阿嬤需要調整病床時，你再幫忙調整就好。懂了嗎？」這位媽媽說她是故意這麼做的，一方面是提醒孩子，一方面是拉攏在場的其他人認同她的做法。

進病房後，在婆婆面前再度提醒孩子剛剛講的話，至少讓孩子對公德心有基本的了解，也趁機告訴婆婆自己的教養態度。

第一次當爸媽的確有很多狀況需要應付與學習，也許第一次遇到處理得不夠理想或有所疏失，但這都是學習當爸媽的必經之路。以正確的觀念或做法教導與引導孩子是爸媽的責任，因為孩子的教育與未來就這麼一次，錯過了，孩子可能就真的長歪了！

【完整內容請見2022年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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