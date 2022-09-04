產後必須用束腹帶？「束腹帶」和「塑身衣」功用大不同

【文．整理／曾禮純 採訪諮詢 ／中山醫院婦產科主治醫師郭安妮】

很多媽咪在生產完後都會使用束腹帶，認為能保護傷口、支托腹部、幫助子宮縮小、復位。但中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，並不是每個產婦都需要使用束腹帶。

不用束腹帶．子宮就會恢復原本大小

郭安妮醫師解釋，生產完後的子宮無需靠外力的幫助，就能像氣球一樣，約42天左右自行恢復原本的大小並回到原本的位置。

郭安妮醫師指出，「但有少部分媽媽生產時太用力、寶寶出來的速度太快，或是生太多胎、懷多胞胎，就有可能發生子宮鬆弛或是脫垂的狀況，需要靠媽咪產後多做凱格爾運動復健，恢復陰道、子宮肌肉的彈性。」

束腹帶幫助剖腹產媽咪固定傷口

而束腹帶真正的功用則是針對「剖腹產」的媽咪。郭安妮醫師表示，「剖腹產媽咪在開刀後若需要下床活動，可以利用束腹帶固定傷口，以防傷口裂開，或是稍微支托腹部減輕傷口負擔。」

但若是在床上休息、靜止活動的話，就不需要特別使用束腹帶。郭安妮醫師表示，「如果在不必要的情況下長時間使用束腹帶，外在的壓迫力道反而有可能讓媽咪發生腸沾黏的問題。」腸沾黏會讓子宮、腸子與周邊的組織黏在一起，造成大小腸無法順利蠕動，容易會有脹氣、腸胃不適的問題發生，嚴重時可能會造成腸阻塞，需要動手術治療。

錯誤使用可能造成子宮脫垂

至於自然產的媽咪，並不會特別要求產後使用束腹帶，「束腹帶的主要功能既然是固定傷口，那麼，自然產媽咪若沒有傷口的話也就無須使用。」

郭安妮醫師提醒，錯誤的使用束腹帶或是過早使用，可能發生子宮脫垂的情形，「既然子宮會自己復位且回到原本大小，可能因媽咪過早的使用束腹帶、綁縛的位置不正確，反而影響子宮回位時偏移原本的位置。」她建議，如果產後媽咪真的覺得使用束腹帶支撐腰部會比較舒服，或是想借助外力瘦身，最好在生完小孩後一個月或一個半月後，再長時間使用束腹帶（或塑身衣等產品）；產後一個月內，儘量以偶爾、短時間、真正需要的時候再使用為原則。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

只穿束腹帶、塑身衣沒辦法達到減肥效果

想要減肥，使用束腹帶、塑身衣有效嗎？郭安妮醫師對此保持疑慮。「脂肪是肥胖的關鍵，但想要脂肪不見的方法就是靠運動燃燒脂肪，或是動手術把脂肪抽取出來。」束腹帶、塑身衣唯一跟減肥有關的，可能就是抑制食欲，讓使用者減少進食量。

不過，郭安妮醫師也分享，產後骨盆寬大的問題，確實可以靠塑身衣、塑身褲調整。「因為外力壓迫的關係，外擴的骨盆會微微縮小。」但她還是強調，想減肥還是要靠運動跟均衡飲食，只穿塑身衣或是束腹帶，是沒辦法讓人恢復苗條的身材。