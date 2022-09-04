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孩子升小學前，必會6項自主能力：從生活中的小事開始練習

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

【文／蘇文清】

對於剛從幼兒園畢業的孩子來說，小學是另一個成長階段的開始，孩子必須學會獨立完成生活中的小事，而家長也能趁孩子上小學前，培養孩子獨立自主的能力。

孩子升小學後，許多事情都需要讓孩子學習一人獨自完成。為了減緩家長的擔憂，最好的方式就是讓孩子先從生活中的小事開始練習，促進孩子日後獨立自主的能力。

那麼，對於即將升小學的孩子，您能讓孩子學會的自主能力有哪些呢？

學會自己如廁管理

國小的廁所不像幼兒園都設在教室旁邊，或是在教室裡，假如孩子還不會控制自己的大小便，就會因為來不及趕到廁所，而不小心在教室或是前往廁所的途中漏出來。這時，若是被其他小朋友看見，孩子就有可能會因為遭到同儕嘲笑進而影響自尊心。

所以在日常生活中，您要教導孩子學會身體感覺的辨識、腹部肌肉力量的使用，以及如廁使用的技巧，促進孩子如廁管理的發展。

學會自己更換衣服

台灣的天氣多變，只是並非每位孩子都懂得如何調整衣服的穿著，加上老師也無法隨時留意每一位孩子身上的衣服，就可能出現孩子已經汗流浹背，身上依然包著厚重大衣，或是孩子手腳明顯冰冷，身上卻只穿著薄薄汗衫，在溫差的變化下，就容易出現生病的結果。

所以在日常生活中，您可以運用氣候的變化，教導孩子辨識溫度的改變，學習正確時機穿脫衣服的策略，促進孩子學會自己更換衣服的能力。

學會自己整理書包

假如孩子的書包總是一團亂，每次都找不到從書包裡取出的物件放在哪裡，又或者經常忘記攜帶應準備的物品，就很容易影響孩子的上課情緒，導致孩子無法認真上課。

所以在日常生活中，您要教導孩子學習整理自己的書包，促進孩子計畫、組織、記憶、歸納、空間概念等能力的發展。

學會自己去商店購物與結帳

由於校園可活動的範圍變大，加上老師在下課期間不可能隨時跟在身旁，假如孩子本身較為內向，缺乏與人互動的因應技巧，或是社會互動較為弱勢，遇到衝突不懂得如何彈性化解時，在同儕相處上，就很可能成為被排擠的對象。

所以在日常生活中，您可以運用商店購物、結帳的過程，教導孩子如何與人交流，學習主動詢問，促進孩子的社會行為表現。

學會自己陳述事件

由於家長無法隨時參與學校生活，老師也不可能緊盯孩子的動態，假如孩子表達技巧不佳，家長就很難了解孩子在學校的狀態，當孩子遭遇困難時，自然很難幫助孩子，也不知該從何幫忙起。

所以日常生活中，您可以運用繪本說故事的方式，或是選取生活事件的橋段作為描述練習，教導孩子溝通表達的技巧。

學會自己與家長聯絡

假如孩子本身的因應能力、溝通表達與問題解決技巧不好，也不懂得告知老師尋求協助，就有可能會讓孩子產生獨自承受突發狀況的風險。

所以日常生活中，您可以運用公共電話的使用機會，教導孩子如何與家長聯絡的方式。

【完整內容請見2022年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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