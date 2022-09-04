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上天的禮物，認識嬰兒血管瘤！病程2週期＆治療3情況

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／陳維婷　採訪諮詢／亞東醫院小兒部主治醫師余廷彥】

嬰兒血管瘤為一種血管異常增生的先天性良性腫瘤，亞東醫院小兒部主治醫師余廷彥表示，是發生在嬰兒身上的一種特殊形態血管瘤，發生機率大約為4～5%。

若寶寶為早產兒，出生體重較低，媽媽是高齡產婦，懷孕期間有子癇前症，或其他影響胎盤功能之狀況，寶寶都會有較高機率出現嬰兒血管瘤。

病程週期

余廷彥醫師指出，在寶寶剛出生時，嬰兒血管瘤通常不明顯且非常的小，經常只是一個小紅點或凸起物，因為越長越大而被家長發現，這正可說明嬰兒血管瘤的病程週期：

1.快速增生期

寶寶剛出生時，血管瘤較不明顯，但在1～3個月大時，會有快速增長的現象而來到高峰期，稱為「快速增生期」。本來為一小點的血管瘤，在此時期，直徑與厚度會明顯增加，顏色可能會變得鮮紅、亮紅，一下變得明顯許多，而快速增生期可能會持續5或6個月，甚至會更久。

2.消退期

經過急遽增大的時期後，會進入到消退期，一般在5～12個月大開始，原先血管瘤增大後，會停止生長，之後會逐漸地縮小與消退。余廷彥醫師表示，消退所需的時間因人而異，不過，到4～5歲時，九成的血管瘤已經消退不見。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

需治療的3情況

若血管瘤為小型、局部、非位於五官，或不影響呼吸道等狀況，則不需進行治療，待血管瘤自然消退即可，不過，若發生以下3種情況，就需進行治療：

情況1.影響外觀

若血管瘤長在顏面部位，如：眼、鼻、耳朵或乳房附近，可能會影響到外觀，就須進行治療。

情況2.鄰近重要器官

某些血管瘤鄰近重要部位，可能會壓迫到眼睛，對視力造成影響，或位於支氣管附近等重要器官就必須治療，以免發生更危險的情況。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

情況3.產生併發症

帶狀分布的血管瘤，較經常合併其他特殊疾病，或血管瘤很可能會破裂，產生潰瘍，甚至流血等問題，余廷彥醫師表示，產生潰瘍很容易留下疤痕，若發生此狀況，需就醫治療。另外，血管瘤若大於5公分，也容易造成破裂、潰瘍出血、留疤的風險。

他指出，「雖然某些血管瘤長在四肢，對於外觀影響不大，但如果長在關節附近可能會造成摩擦，這些地方可能會因為寶寶的動作拉扯、摩擦導致血管瘤破裂。所以，也可做為治療的考量。」

【完整內容請見2022年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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