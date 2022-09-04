為何需要緊急剖腹產？母胎狀況危急時的非常做法，搶救生命分秒必爭

【文／李藹芬 採訪諮詢／三軍總醫院婦產部主治醫師蘇國銘 圖片提供／Shutterstock】

人生總有意外！特別是生孩子這件事，真的很難說，有人只是去產檢，卻被醫師留下來待產；有人已經約定好剖腹產日期，但提早出現產兆；甚至有的人突然發生危急狀況，必須在很短的時間剖腹把胎兒取出，這個時候就必須進行緊急剖腹產，以確保母胎平安。

同為剖腹產，但又分為：計畫性剖腹產與緊急剖腹產，三軍總醫院婦產部主治醫師蘇國銘指出，「計畫性剖腹產顧名思義，就是針對符合剖腹產適應症的孕婦，在預期的時間進行剖腹生產手術」，常見計畫性剖腹生產的適應症包括：胎位不正、無異常出血的前置胎盤、前胎剖腹產、雙胞胎妊娠、子宮曾經開過刀、生殖道感染、HIV（愛滋病毒）陽性者等等，通常在約定時間的前一天，入院進行相關的術前準備。

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母胎出現緊急狀況必須緊急剖腹

緊急剖腹產則視母胎狀況是否緊急而定？蘇國銘醫師表示，以胎兒狀況來說，胎盤早期剝離、臍帶脫垂、出現胎兒窘迫（心跳不穩），需要緊急剖腹產，「透過胎兒監視器察覺到胎心音不穩（或下降），則代表胎兒可能有缺氧、甚至窘迫的狀況；至於臍帶脫垂則多是在內診時意外發現到」。

至於因母體狀況而需要緊急剖腹，則包括：待產時出現產程遲滯、催生失敗、子宮破裂、前置胎盤引起的出血、子癇前症出現抽筋，以及肺水腫或紅斑性狼瘡等內科疾病導致胎兒狀況不穩定。他補充，「還有像重大車禍的意外，讓母胎都處於危險中時，常常也需要緊急剖腹」。

緊急剖腹產的處置

緊急剖腹產往往事出突然，蘇國銘醫師指出，在術前準備上，部分做法與計畫性剖腹產有所差異：

術前溝通

突如其來的緊急剖腹產總是迫在眉睫，難有充裕的時間讓醫師對產婦與家屬解說相關事宜，「只能抓重點說明可能有的併發症，因空腹時間不夠，可能在麻醉過程中有噁心嘔吐，嗆咳的狀況，甚至造成吸入性肺炎，但此刻先以救命為主……」。即使如此，相信麻醉科醫師會盡全力為病人預防胃內容物逆流及吸入性肺炎等併發症的發生。

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麻醉方式與消毒程序

剖腹產通常採取半身麻醉，通常劑量不會對胎兒造成影響，程序是完成麻醉後，再進行消毒與鋪單，「不過，真的很緊急時，有時候必須採取全身麻醉，但全身麻醉會經由胎盤讓胎兒吸收到麻醉藥物，為了降低胎兒受麻藥影響的程度，程序會改以先消毒、鋪單，再麻醉，然後迅速開始手術。這也是與計畫性剖腹產差別最大之處」。

寶寶處置

蘇國銘醫師表示，「在需要緊急剖腹產的狀況下，胎兒出生後多需要進行新生兒救命復甦術，因此，通常需要新生兒科醫師或兒科醫師在產房stand by，讓寶寶一出生就能及時得到緊急處置，讓生命徵象穩定」。

接生醫師為產檢醫師？

緊急狀況會在何時發生，誰也不知道，所以由誰負責接生呢？以蘇國銘醫師服務的三軍總醫院為例，「一般是原來的產檢醫師處理，除非事情發生的當下，若產檢醫師不在台北，才由值班醫師接手處理」。如果是外院轉來的個案，則交由值班醫師負責。