你以為剖腹疤痕永遠都在嗎？用心照護可讓疤痕似有若無

【文／李銳銳 採訪諮詢／中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科主任蘇聖淵】

不論因何種理由而選擇剖腹產，術後都要面臨傷口照護，尤其這道疤痕與其他的手術疤痕大不相同，必須好好用心照顧傷口，讓這一刀能為懷胎十月寫下完美的結局。

剖腹產後，承受傷口的撕裂感與子宮收縮的痛之際，也要分神照顧傷口！關於剖腹產的傷口照護，就讓中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科主任蘇聖淵一一說明。

Q1.剖腹產後都會留下疤痕嗎？

剖腹產傷口的疤痕不會消失，畢竟在身體組織的修復過程中，疤痕是傷口癒合的自然產物。雖然都會留下疤痕，但還是有明顯與否的差別！

Q2.好好照顧傷口就不留疤？

疤痕明顯與否，與醫師縫合技術、術後傷口照護、是否有發炎感染，以及個人體質有所關聯，但只要好好照顧，一定有幫助！就算是有蟹足腫的體質，也能因為用心照顧，而減少疤痕增生、突起與發紅的程度。提醒卡介苗疤痕明顯的產婦，容易有蟹足腫的問題，更需要仔細照護傷口！

Q3.剖腹產疤痕復原時間多久？

從有傷口到表皮癒合大約需要10～14天，而術後的前三至五天，傷口會紅腫且有組織液滲出，建議使用矽膠材質並具防水透氣效果的新型敷料，一可適度保濕，幫助傷口癒合；二能吸附滲液，避免太濕而引起感染發炎。因敷料有防水效果，方便產婦沖澡以增加心情的愉悅度。

出院後一週回診，讓醫師確認傷口癒合狀況。待表皮癒合後，疤痕組織就開始進入重整期，也就是自術後兩週起到半年的時間，必須靠產婦自己用心照護傷口。

Q4.剖腹產疤痕癢怎麼辦？

術後前一至兩週的確容易覺得癢，但即使癢也不要抓，避免破壞剛長出的結締組織，若有不同時期長出的結締組織，將更難排列整齊。感覺有癢感時，建議以10℃的水溫冷敷，或是使用止癢藥膏（含類固醇或抗組織胺皆可），甚至想辦法轉移注意力。

Q5.讓剖腹產疤痕變得不明顯，修復期該怎麼做？

日常生活中，攝取充足的蛋白質與維生素，有助傷口的修復。

為讓組織排列整齊，務必減少來自疤痕附近皮膚所承受的張力，如：彎腰、腹部運動，建議使用矽膠防疤貼片覆蓋在疤痕上，既能減少張力，也可壓制疤痕組織往上生長而造成凸起，避免疤痕變寬變厚，發揮抑制疤痕增生的效果。

Q6.使用防疤產品注意哪些事？

確認沒有組織滲液時，即可開始使用預防疤痕產品，且勤於使用至少半年的時間，若有蟹足腫的困擾，應再延長使用時間！

由於貼片可重複使用，建議大約每隔三至五天，可取下並用清水沖洗，待自然風乾後即可恢復黏性再使用，當覺得沒有黏性時，就要換掉，避免黏性不足而降低效果的發揮。使用時，應採平躺姿勢，讓貼片能服貼於疤痕之上。