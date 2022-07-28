寶寶脆敏肌？小兒過敏免疫醫師教您怎麼做

【文／candy】

在台灣，有過敏問題的孩子不在少數！看著孩子飽受過敏之苦，父母的內心也很艱苦，如何妥善照顧過敏寶寶，可說是讓父母傷透了腦筋！

家有過敏兒-醫師娘琦琦的真實分享

提起照顧過敏兒的辛苦，很多家長是心有戚戚焉，資深廣播人-琦琦，也是小兒科醫師巫漢盟醫生的妻子，因常於社群上分享家庭趣事與育兒日記，獨特且專業的育兒方式更是受到粉絲們的喜愛。

琦琦因大兒子有過敏體質，曾因肌膚敏感導致紅腫發癢，嚴重時甚至造成夜晚難入眠，手臂雙腿都是搔抓傷痕，學校老師注意到而關心：「你的手怎麼這樣!」，敏感的他聽了心裡十分難受，孩子肌膚問題不僅只是身體上的不適而已，還會影響自我評價。兒子只是過敏造成肌膚敏感就有諸多不便了，更何況是那些被診斷為異位性皮膚炎的小朋友。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

及早預防及慎選清潔品，為最主要關鍵！

過敏免疫專科主治醫師-張簡晴瑩說，嬰幼兒異位性皮膚炎目前發作的原因不明，可能因為基因或是遺傳，造成維持皮膚水分的角質層受損，使得皮膚乾燥及保護力變差，同時合併免疫系統失調。肌膚敏感孩童，除了飲食生活環境外，也非常需要謹慎挑選清潔用品。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

張簡醫師表示，醫生通常會建議有異膚的寶貝，儘量洗清水及保持皮膚滋潤，但一年最辛苦的夏季總是會有異味，建議使用的清潔產品有四大重點: 「天然、保濕、低致敏、少添加物」，把握以上四大重點，異位性皮膚炎的孩子一樣可以用清潔品清潔。

至於如何挑選正確產品，根據張簡醫師分享實際使用經驗，來自日本的微笑nico仙人掌天然皂，添加仙人掌油富含維他命E(約為椰子油的22倍或是摩洛哥堅果油的2倍)，維他命E可以滋潤肌膚並具有強大的抗氧化功能，另特別添加了「黃芩根萃取、水解膠原蛋白、褐藻萃取、水前寺藍藻多醣體、光果甘草根萃取、天然仙人掌油」，6種具有高保濕的有效天然成分，非常適合有肌膚困擾的寶貝們。使用對的清潔商品外，再加上飲食、少量藥物搭配，及早保養就可緩解家中異膚寶貝的症狀。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

耗工耗時的冷製皂工法，對異膚兒的重要性

醫師娘琦琦當初為了改善大兒子的敏感肌膚，決定從日常生活著手，在眾多商品中吸引琦琦目光的是採用「冷製皂工法」的微笑nico，為了避免破壞天然成分，特別採用冷製皂工法，運用製造過程中自然的發熱，需靜待一個月以上的熟成和乾燥才能製成。製作時必須保持在「溫度25°C、濕度60%」的狀態，生產過程相當耗時費力，難以大量生產，但為了讓深受肌膚困擾的寶貝們都有皮膚光滑的皮膚，儘管製作時間是一般肥皂的２倍以上，微笑nico仍然堅持使用「冷製皂工法」保存天然保濕成分。

看著兒子日漸成長，膚況也越來越穩定，孩子每天臉上滿滿的笑容，也了解到天然無添加的沐浴用品果然是敏弱肌的最好選擇。