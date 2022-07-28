當小孩說「我的、都是我的」怎麼辦？6方法教孩子「分享」

【文／Psyche賽心姬】

當孩子佔有慾太強，什麼東西都喊「我的！全都是我的！」的時候，其實就代表他們開始發展「所有權」的概念，進入了「全部都是我的」階段或「我的」階段。

當孩子出現佔有慾強的特徵，動不動就對某件物品宣示主權時，就表示他們開始有「所有權」（the concept of possession）的概念，這是個相當重要的的發展里程碑。但為了讓他們更融入團體生活，父母要如何幫助他們呢？

什麼是「我的」階段？

隨著孩子發展出所有權的概念，他們會開始測試大人的底線和想辦法獨立。或許孩子此時的行為讓父母很頭痛，但它不過就是個過渡期，安慰自己「過了就好」。

1.凡我所見．皆是我的！

孩子對一個物品產生占有慾，或否定他人的所有權主張，例如：「不是媽媽的，是我的」、「不是爸爸的，是我的」，都顯示出孩子已經開始理解：人物品之間存在著關聯性。

2.先喊先贏或先搶先贏

研究顯示，2至4歲的兒童認為「先擁有該物品的人，才是正當的擁有者」。因此，學步兒在玩耍時，最常出現的爭執對話就是：「我先拿到的／看到的」、「我先的」、「不是，我先！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

父母如何幫助孩子？

由於每個小孩的個性與所處情境均不同，因此，沒有一個方法適用於每一個人，家長須判斷當下情境適合使用哪種方法，協助孩子調解紛爭。

1.明白告知．擁有者是誰或孩子擁有什麼

在這一階段，學步兒只是分不太清楚哪些是他們的、哪些不是。不妨可利用他們「先喊先贏」的觀念，搶先在孩子主張所有權之前，很明確地告知孩子哪些是他們的，他們可能就不會再堅持下去。

2.讓孩子有一些「擁有」與「支配」的權力

孩子若對於一些物品（如玩具）有擁有權和支配權，有助於降低他們的焦慮感，減少執著。像是拿到數量很多的玩具或水果後，試著讓他分配玩具或水果要分享給誰。

3.忽略也是很好的辦法

跟學步兒發生爭執時，不要硬碰硬！當他主張「我的」時，不需要去修正他「那是姐姐的」或「不是，那是我的！」。但這裡的忽略是指：爸媽表示聽到後，不需要認同或否認，只需要給他一個「我聽到了！」的微笑即可。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

4.練習輪流與等待．教導社交技巧

在家裡就能跟孩子練習輪流與社交的技巧。可以設計一個情境，例如：「我還在玩，可以等我玩完嗎？」、「請問：輪到我了嗎？」、「我可以用這玩具和你交換嗎？」

5.適時協助孩子釐清他們的目的

有時候，孩子因為警覺心太強，一看到有人靠近就會著急地大喊「我的」，此時，大人應協助釐清兒童行為背後的目的，例如：向孩子解釋別人只是想看他玩，或是想要一起玩而已。

6.大人示範

如果是大孩子，大人可以示範「借」或「分享」。孩子常常體驗到大人願意分享東西給他，耳濡目染之下，他也會漸漸學習到分享的概念與行為。

有了所有權的概念，加上適時的引導與說明，終究會度過「我的」階段／「所有的都是我的」階段。在這個階段，不要強迫孩子分享，而是等待孩子願意分享！等待孩子的同理心與認知充分發展時，他就會願意分享了！