打造有趣的暑期親子旅遊・您能與孩子共同規劃的6個行程

【文／蘇文清】

暑假即將來臨，相信許多家長已經開始著手計畫親子旅遊，雖然今年疫情依然嚴峻，不過，只要做好防疫措施、保持適當社交距離、戴好口罩及勤洗手，一樣能為孩子帶來安全又充滿回憶的暑假。

本土疫情依然嚴峻，雖不能帶孩子出國旅遊，台灣仍有許多頗具在地特色的傳統店家及自然美景，待家長帶著孩子一同挖掘。然而，規劃一場親子旅行並非容易之事，必須將自己與孩子的需求都納入考量，再尋覓出最適合的旅遊方案，因此，許多家長總是會為了安排親子旅遊而感到苦惱不已。

親子旅遊規劃注意事項

那麼，除了必須遵守防疫規定之外，計畫一場暑期親子旅遊還需要注意哪些事情呢？

1.不要以大人的角度看待這趟旅遊

親子旅遊的目的，顧名思義就是要陪伴孩子，希望能為孩子留下美好回憶，因此，行程規畫最好以孩子的角度為出發點，否則，孩子很可能會在旅途中一直喊「無聊」，最後，您就會發現，孩子只想待在住宿的地方，不想出門了。

2.不要只想著熱門打卡景點

許多熱門打卡景點都是以大人的角度為出發點，對孩子並無吸引力，甚至會讓孩子產生「這裡有什麼好拍？」的無奈感受，最後，您就會發現，旅遊充滿了因為拍照而產生爭執的場景。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

親子旅遊規畫秘笈

暑期親子旅遊，您可以這麼計畫陪伴孩子：

1.帶著孩子到安全的海邊戲水

台灣是一個四面環海的島嶼型國家，有豐富的海洋資源，家長可以趁著炎炎夏日帶孩子到海邊戲水消暑，除了享受海邊戲水所帶來的樂趣外，也可以認識台灣豐富的海洋生態。

2.帶著孩子到安全的溪流溯溪

台灣以山地地形占多數，佈滿的溪流更是不勝枚舉，每座鄉鎮市區都有大小不同的溪流存在，家長可以在安全的條件下，帶著孩子到近郊的溪流河床踩踏，認識台灣的溪流生態。

3.帶著孩子到公園或森林認識昆蟲

台灣位於亞熱帶區域，有豐富的昆蟲生態，家長可以利用昆蟲出來活動的夏季，帶孩子認識不同昆蟲的樣貌與習性，同時建立孩子正確的生態觀念。

4.帶著孩子走進高山健行步道

台灣光是3,000公尺以上的高山就有268座，是全世界高山密度極高的區域之一，同時，高山橫越的氣候非常多元，家長可把握夏季高溫氣候，帶孩子到高山感受溫度的落差，認識溫差變化所孕育出來的不同的樣貌。

5.帶著孩子認識台灣鄉鎮市文化

台灣目前總共有371個鄉鎮市區，其中，分別有240個鄉、81個鎮、8個市、42個區，每個地方都有自己獨特的文化，家長可以帶著孩子走入地方，體驗不同的在地生活。

6.到文創園區或觀光工廠進行DIY

隨著台灣的觀光產業蓬勃發展，許多國有地陸續轉型為文創園區，許多企業則透過觀光工廠模式，開放民眾入園，並辦理結合文創或認識企業文化的DIY課程，家長若覺得室外過於炎熱，不妨帶著孩子走入室內，找尋適合孩子的DIY課程，讓孩子認識台灣的產業的同時，也能享受操作的樂趣。