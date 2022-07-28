Omicron兒童猛爆性腦炎令人心驚驚！不幸確診，留意前驅症狀，掌握就醫時機

【文／李藹芬 採訪諮詢／三軍總醫院小兒科部主任陳錫洲 圖片提供／ Shutterstock】

這波COVID-19疫情對兒童造成的影響，相信不論是誰，都有刻骨銘心的感受！即使染疫的孩子大部分是輕症，但陸續出現染疫兒童因「猛爆性腦炎」快速死亡的案例，很難不讓父母以平常心面對！因此，醫界不斷呼籲，儘量讓符合接種資格的孩子接種疫苗，以降低染疫的風險！

COVID-19疫情已在全球肆虐兩年多，但與許多國家相比，台灣總被形容「宛如在平行時空」。然而，在病毒不斷變種之下，具高傳染力和免疫逃脫特質的Omicron變種病毒，當前正以「魔王」之姿讓台灣的感染人數快速上升。感染人數多，自然有一定比例的重症，只不過令人意外的是，出現台灣兒童併發腦炎個案比鄰近國家似乎較多的憾事。

在悲嘆這幾位因新冠重症的幼小生命來不及長大之際，心繫孩子健康的父母，不妨趁此機會認識腦炎並掌握前驅症狀！

腦炎嚴重度從無感到致命

不論「腦炎」或「腦膜炎」，大家應該不陌生，三軍總醫院小兒科部主任陳錫洲指出，「兩者都是中樞神經系統發炎，但依位置不同而有不同稱呼，在腦本身位置發炎，就稱為『腦炎』，若發炎位置侵犯僅在腦膜或脊膜，稱為『腦膜炎』或『腦膜脊膜炎』」。

陳錫洲醫師表示，造成中樞系統神經感染的原因可分三大類：

第一類：由病原體感染中樞神經系統，特別是大腦區域，病原體有細菌、病毒為最多，也可能由黴菌（免疫不全個體）、原蟲 （寄生蟲）等。

第二類：為自體免疫腦炎。

第三類：為無法歸類的如狂牛症等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

掌握前驅症狀．爭取治療黃金期

兒童併發猛爆性腦炎的病程進展速度之快，令人措手不及，陳錫洲醫師提醒，「確診孩童的父母或照顧者用心觀察很重要，必須了解並能掌握兒童COVID-19腦炎前驅症狀，以及時就醫，爭取治療的黃金期」。

為了幫助父母更容易掌握孩子的異樣，陳錫洲醫師針對重症的前驅症狀提出以下說明：

1.不易改善的發燒，甚至燒到41℃以上，對藥物沒反應。

2.意識不清、昏睡。明明睡了很久，卻還是一副懶懶的模樣，而且是在沒有發燒的狀態下。

3.出現視幻覺、聽幻覺。通常年紀較大的孩子比較能描述自己的感覺。

4.說些奇怪的語言或聽不懂的詞彙，語無倫次等。

5.反覆發生異常驚嚇反應（肌躍型抽搐），包括不自主震發性顫抖。

6.出現痙攣（包括痙攣超過5分鐘），局部型痙攣或痙攣過後30分鐘仍未有恢復意識，或對外界沒有適當的反應，且必須排除單純型熱痙攣。

7.步態異常或肢體無力或僵硬等。

8.睡眠明顯異常，如：異常過度驚醒或過度嗜睡等。

9.呼吸型態異常／呼吸異常急促，或忽快忽慢、忽深忽淺等。

10.異常盜汗、臉色蒼白。

11.持續嘔吐。若是因吃藥引起嘔吐還可再觀察，可是不吃也會持續乾嘔或持續地吐，多克能是腦壓高的代償表現。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

他補充，「孩子退燒後是很好的觀察時機，可從行為、活力，還有與照顧者的互動，看孩子的表現是否如常，會跑會跳會鬧、要抱抱」，若退燒後還病懨懨的樣子，千萬不能掉以輕心。比起有口語表達能力的孩子，尚未有語言能力的小小孩，出現父母難以安撫的哭鬧、哭聲尖銳且微弱，也萬萬不能不當一回事。