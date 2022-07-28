早產風險評估是預測，未必會發生，但了解發生機會予以預防措施，為早產兒做最佳準備

【文／李藹芬 採訪諮詢／台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青 圖片提供／Shutterstock】

孕媽咪從預產期能掌握自己臨盆的時間，並在之前做好相關的安排，然而，萬一發生早產，很多事情會讓人措手不及，特別是寶寶的狀況，更是令人憂心！除了對生產的徵兆保持高度警覺外，有早產風險的孕媽咪，也可考慮接受早產風險評估，事先了解狀況並做好必要的預防，以降低早產發生的機會。

生產有徵兆，如果在未足月的狀況下，出現產兆，而寶寶也確實來報到的話，就稱為「早產」。

注意生產徵兆

台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青指出，「出現規則的下腹痛或腹部有下墜感、陰道出血或有水狀分泌物等症狀時，是生產的先兆，但真正具有臨床意義的是：腹痛經過一段時間的休息仍無法改善，出血或水狀分泌物的情況一直存在或大量，即必須就醫評估」。

萬一出現這些狀況時，他建議，「孕媽咪回產檢醫院掛急診，二是就近在醫療院所就醫，先讓醫師評估狀況」。

早產高風險族群．做好預防措施

雖然大部分早產的發生原因不明，葉長青醫師指出，容易發生早產的對象可被預測為高危險族群，包括：

．有早產病史

．這胎懷多胞胎

．子癇前症（醫源性早產）

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

他補充，懷第一胎者雖未有病史可追溯，但能從個人狀況去了解，若曾接受子宮頸手術病史（子宮頸肌瘤或大顆的瘜肉切除、子宮頸癌前病變的圓錐狀切除、子宮頸內膜異位症切除等等），是子宮頸閉鎖不全的高風險族群，而這也是容易早產的高危險族群。

葉長青醫師表示，「高風險族群可透過檢查掌握狀況，了解發生風險機率，進而給予預防措施以達到降災的目的；沒病史的早產發生機率相對低，做不做檢查則見仁見智」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

篩檢方式1．測量子宮頸長度

以超音波測量子宮頸長度是監測早產的方法之一，子宮頸長度大於2.5公分，未來的早產機率低；小於2.5公分，則增加早產的機會，但葉長青醫師強調，「短要注意，卻不一定會早產，還須視臨床症狀而定，畢竟醫療存在不確定性」。

篩檢方式2．胎兒纖維黏連蛋白（fetal Fibronectin, fFN）檢測

胎兒纖維黏連蛋白（fetal Fibronectin, fFN）檢測是另一種預測是否早產的方式，因進入子宮收縮階段，胎膜會釋放一種名為「胎兒纖維黏連蛋白」的物質，這原本是幫助胎盤和羊膜緊緊附著於子宮壁，如果子宮頸口的胎兒纖維結合素數值升高，可能表示胎盤和羊膜正在鬆脫，透過檢測陰道及子宮頸的分泌物是否含有fFN，可對早產風險有所掌握。

葉長青醫師指出，「藉由檢查預測孕婦發生早產的風險高低，之後，最重要的就是尋求最大的機會，讓胎兒在最安全的週數出生」。