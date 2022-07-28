為什麼會流產？流產後如何調理？中醫：做好3件事幫助身體復原

【文／謝佩妤 採訪諮詢／馬偕紀念醫院中醫部婦科主治醫師瞿瑞瑩】

流產是每一位懷孕的女性最不樂見之事，但懷孕本就有一定程度的自然淘汰風險。若不幸發生流產，請女性不必過於咎責自己，而是讓心情平復，並做好流產後的調理與保養，以更好的身心狀態迎接下一個寶寶的到來。

廣義而言，「流產」是指於懷孕20週前終止懷孕，或寶寶出生時，體重小於500克。當中又可分為妊娠12週內的「早期流產」，以及妊娠13~19週的「晚期流產」。

流產的可能原因

為什麼會流產呢？馬偕紀念醫院中醫部婦科主治醫師瞿瑞瑩表示，可能原因眾多，包含：染色體異常、女性或夫妻雙方免疫問題、內分泌失調、細菌感染、抽菸、喝酒等不良習慣，以及不明原因流產。她進一步指出，女性懷孕本就存在有10~15%流產之機率，大多無明確原因或胚胎發育過程中發育不良，遇上無法繼續分化之情形所導致，特別是高齡女性較為容易發生，因此，於「懷孕初期」流產，毋須過於擔心，更不用過於自責，做好接下來的調理即可。

不過，她也提醒，曾經流產過的女性，若再次懷孕後，流產機率也會提高至20%，有反覆流產體質的女性，再次懷孕後就有50%流產機率。建議若發生連續流產3次以上時，就需就醫，積極找出流產原因，並透過醫療積極介入來進行治療與改善。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

調養修復3重點事項

瞿瑞瑩醫師表示，當女性體內有了新的生命，母體就會開始經歷各種變化（骨盆腔擴張、子宮擴大等），不論是懷孕幾週後的流產，身體都需要好好修復，並留意以下3項調養注意事項：

1.避免性行為

由於流產後，子宮內膜與身體尚未完全復原，母體仍處疲累需休養的狀態，須避免行房以免造成「房勞」。（中醫術語：係指因房事過度而導致腎精虛損的疾病，容易導致後續再懷孕的困難。）若為初期流產，建議至少暫停1個月，晚期流產則約1.5個月，待確認身心修養調理好後再進行。

2.坐月子、攝取充足營養

比照產後坐月子的方式幫助身體復原，胎兒週數越大的流產，坐月子需更加齊全。早期流產，調理約2週，坐小月子即可；晚期流產，建議3週～1個月。

生活習慣方面，留意作息規律，避免過度疲勞、熬夜，減少劇烈活動、搬重物，避免翹腳、吹冷風，以及久站。

飲食上以清淡為主，可飲用滴雞精、魚湯，但不需要吃過多補品來滋補。同時要避免攝取過多精緻甜點，以及冰冷食品、瓜果類等較寒的食物，油炸、辛辣的食物也需暫時減少攝取。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

3.中藥溫補、調理

相對晚期流產，初期流產對於母體的影響較小，此時，容易出現出血多、月經週期紊亂的情形，透過中醫調養，使經期正常、經血量穩定，氣血充足即可，休養1個月後就能再進行備孕。對母體而言，晚期流產造成的影響較大，若以中醫調養，中醫師會先協助找出流產原因，再對症下藥。