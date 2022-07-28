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高需求寶寶的12個特質！寶寶一直哭，是生病？還是需求沒被滿足？

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／陳維婷．謝佩妤　採訪諮詢／衛生福利部桃園醫院兒童復健治療中心物理治療師兼執行長葉采青．義大醫院兒童醫學部主治醫師劉賢冠】

每個寶寶氣質不同，有些寶寶天生愛笑、特別好哄，但有些寶寶很敏感、時常哭鬧、表達非常強烈，若不滿足他的需求，會以強烈的哭鬧聲做為訊號，向父母提出要求，直到被滿足為止，這些情況都有可能是高需求寶寶的特徵之一。

衛生福利部桃園醫院兒童復健治療中心物理治療師兼執行長葉采青說明，高需求寶寶的氣質往往活動量大、規律性低、堅持度高、注意力較短、趨避性屬於較退縮、反映閥值低、適應度低、反應強度高、情緒本質較負向。

她表示，高需求寶寶擁有先天性、與生俱來的氣質，可能從媽媽懷孕的過程中，就帶有這樣的基因，或是懷孕過程的表觀遺傳影響，出生後，進而出現高需求寶寶的氣息。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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高需求寶寶常見特質

首先確認孩子是否真的為高需求寶寶。義大醫院兒童醫學部主治醫師劉賢冠表示，哭鬧是嬰幼兒表達需求的語言，也是正常的生理反應，當寶寶有需求時，會以哭來尋求滿足，有些爸媽會認為孩子經常哭鬧，即為高需求寶寶，但其實孩子是缺少爸媽正確的陪伴或僅是表達生理需求，若爸媽提供足夠照護與陪伴後，孩子仍不斷有高需求的情形，才會被稱為高需求寶寶。

一般高需求寶寶最常見的特質，通常會有以下12點：情緒反應激烈、對環境敏感、精神活動力旺盛或睡得少、難以自我安撫、需求捉摸不定、分離焦慮更明顯、需經常抱著，家長放不下孩子、餵食頻繁、需求不斷、不易滿足、經常清醒及不斷吸取主要照顧者的精力。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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高需求寶寶發揮其特質．可能成為長大後的利器

針對高需求寶寶的12點特質，葉采青執行長表示，這些特徵不是絕對，某些特質可能跟後續的陪伴與教養的原則有關，「如果敏銳度較高的孩子，能好好發揮這樣的恩賜，可能是一位很好的創作者；精力旺盛時，能帶給別人快樂；當別人在睡覺時，他卻可以做更多的事情。重要的是，我們要如何去看待高需求寶寶，要如何去接納他。」

然而，在面對高需求寶寶，家長須保持正面的耐心及態度來陪伴、接納孩子，雖然難免會有疲累的時候，也要不斷的鼓勵自己或找尋另一半、朋友的支援，讓自己的情緒更加穩定，再看待孩子的正向，葉采青執行長表示，「我們都知道陪伴高需求寶寶需要彈性，但同時也須溫柔地堅持原則。」

【完整內容請見2022年07月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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