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蔡阿嘎＆二伯婚姻和諧秘訣：不怕他嫌我髒！二伯：幸福日常是和他躺在床上聊天

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／謝佩妤　攝影／Weslie　妝髮／ㄚ頭　服裝造型／Kathy Hsu】

日常看似微不足道，但在這些瑣碎、細微的小事中，卻能感受到愛的流動與一家人所散發出的幸福感。這回，《媽媽寶寶》再次邀請Youtube界的長青樹、百萬網紅蔡阿嘎和二伯一家來拍攝封面，與我們分享他們的幸福與趣味日常，一起從小處細品愛的力量。

如果問：最幸福的日常是什麼模樣，你的答案會是什麼？是一家人共進晚餐？與孩子們的睡前時光？還是孩子們都睡了，獨留夫妻兩人的甜蜜約會？

照顧二寶生活早已駕輕就熟的蔡阿嘎和二伯，對於日常有更多不一樣的體會，談起來多了語重心長的韻味。或許是一種成熟與熟練感吧！「當爸媽」也能算年資，隨時間積累而漸入佳境。

衣櫃像兩個世界．阿嘎和二伯「尊重」彼此的習慣

從年輕的時候開始，阿嘎和二伯就一起工作，到現在已過了十年，經歷從情人、夫妻到爸媽的身分轉換，他們依然是許多人眼中的模範夫妻，相處融洽靠的是相互「尊重」與「溝通」。

這兩件事說得容易，要能真正做到又是另一回事

阿嘎和二伯是這樣實踐的。二伯笑說：「阿嘎有潔癖，我會尊重他的潔癖，他也會尊重我的不夠整潔。打開我們家的衣櫃，我的這一半很亂，他的那一半很整齊，但他不會念我。」

阿嘎覺得公共空間很髒亂時，會主動打掃而不抱怨。「因為兩人對於髒亂的定義不同，我覺得髒，但二伯不這麼覺得，我就自己整理。尊重對方，其實也是不將自己的價值觀套用在另一半身上。」

聊到這裡，二伯也坦言，剛開始看見阿嘎整理環境會感到壓力，甚至不知所措，也曾冒出「你是不是嫌我髒」的想法，後來兩人討論後，拍板定論：阿嘎將環境整理乾淨會感到開心滿足，二伯毋須對此事感到壓力，兩人才真正在關係中放心且自在地做自己！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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二伯：最幸福的日常是和阿嘎躺在床上聊天

工作、吃飯、帶孩子放電、睡覺……每一個家庭的日常看起來好像都一樣，但也不一樣，在諸多繁瑣的日常中，讓兩人最感幸福的時刻是什麼？

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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二伯：「只要四個人待在一起，兩個孩子睡著了，我和阿嘎躺在床上聊天，那就是最幸福的日常。」

阿嘎：「在我還小的時候，我的爸爸就過世，少有一家人出遊的記憶，現在能帶全家出去玩、陪伴孩子們，是最幸福的事！看著他們隨著年紀增長，玩的玩具更進階，彷彿自己也跟著一起成長，同時，也將童年缺少的那一塊渴望，給填補了！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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阿嘎也有感而發，孩子還未出生以前，總期待孩子能夠跟隨自己的興趣，一家人一起玩；但孩子出生後，反倒是身為爸媽的自己，跟著他們的興趣，讓孩子帶著自己玩，透過孩子看待事情的角度，重新看待這個世界。「像是孩子們喜歡看的卡通，我們會去認識其中的角色；他們喜歡聽的歌，也會一家人一起聽。」對於阿嘎和二伯來說，有彼此的陪伴，不論何種形式的日常，都是最美好的片刻，也因為有了孩子，讓日常多了更多驚喜與發現。

【完整內容請見2022年07月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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