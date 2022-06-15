嬰幼兒如何服用清冠一號、防疫茶？常見3大QA總整理

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／謝佩妤　採訪諮詢／祥寧中醫團隊總院長廖昭銘】

新冠肺炎本土疫情爆發，許多嬰幼兒也因此染疫，為了預防和治療，不少爸媽為孩子購入中醫防疫茶、清冠一號，但防疫茶和清冠一號嬰幼兒該怎麼服用？清冠一號藥性寒，服用後容易導致腹瀉，是真的嗎？嬰幼兒飲用防疫茶又要注意哪些事項？讓中醫師來一一解說！

Q1：防疫茶效用為何？若讓孩子飲用，須注意哪些事項？

祥寧中醫團隊總院長廖昭銘表示，防疫茶並非固定且單一處方，除了國家中醫藥研究所之配方，市面亦有許多由各大醫療院所所研發的防疫茶，各有優點，多數處方溫和，具擴張血管、改善脾胃、強化消化功能、抵擋病毒入侵等效用。

不過，防疫茶並非人人都適合飲用，飲用不同品牌之防疫茶，仍有其條件與限制，特別若其中添加桂枝、生薑兩味主治風寒、藥性較溫之藥材，雖有加入薄荷、桑葉等較為寒涼的藥材中和，但對於體質濕冷或燥熱者，仍可能出現昏沉、上火情形，須謹慎飲用。建議爸媽，若想為孩子提升免疫力，務必事先諮詢過中醫師後再提供防疫茶，或由中醫師親自針對孩子體質來開立相關處方為佳。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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Q2：孩子確診，可服用清冠一號嗎？清冠一號有哪些療效？

可以。由國家中醫藥研究所所研發的清冠一號藥物，經衛生福利部核准藥廠專案製造，可由中醫師診斷後開立處方箋使用，用於治療新冠肺炎輕症或無症狀者，一般成人、孕婦、兒童與嬰幼兒皆能服用。

廖昭銘總院長表示，清冠一號是以治療流行性感冒之中藥「荊防敗毒散」為基礎進行調整，可有效抑制病毒活性與複製。由黃芩、魚腥草、桑葉、薄荷、瓜蔞實、北板藍根、荊芥、防風、炙甘草、厚朴等10種藥材調製而成，整帖處方主要成效為清熱解毒、和胃降氣，並不過於溫燥，亦不過寒，係針對所有流行性感冒的「廣效型抗病毒藥方。」

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Q3：針對嬰幼兒，清冠一號劑量該如何服用？

廖昭銘總院長表示，0～3歲的嬰幼兒罹患新冠肺炎，雖屬無症狀或輕症，亦可服用清冠一號，抗病毒。清冠一號是劑量不需要十分精確的藥物，但由於嬰幼兒免疫力與消化功能較弱，劑量上需由少量開始服用，中醫師亦會針對其症狀、年齡與體重來調整。以一般成人60公斤而言，若確診，建議一天服用3包劑量；體重為20公斤之兒童，則一天服用約一包（成人劑量之1/3）劑量；體重10公斤之3歲左右幼兒，則一天服用半包（成人劑量之1/6），但詳細劑量仍須經由中醫師診斷後，依照孩子的狀況來開立。

廖昭銘總院長表示，若孩子年紀過小無法自行飲用中藥，或排斥中藥味道不願意服用，建議將清冠一號加入母乳、配方奶中，以瓶餵方式餵食，年紀稍長的幼兒，則可加入少許糖漿飲用；若孩子仍無法接受，也能以口腔用棉棒沾取藥水，塗抹於嘴唇、口腔內，亦能達到吸收藥物之成效。

【完整內容請見2022年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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