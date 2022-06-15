孕婦按摩緩解孕期不適 3階段注意事項與精油選法

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文．整理／謝佩妤　採訪諮詢／蒔蘊生技 Je m'aime 創辦人暨芳療師柯品君】

孕媽咪於懷孕期間，因生活壓力大、飲食習慣與身體狀態的改變，容易出現水腫、痠痛等各種不適情形，該如何緩解呢？許多人會立即想到按摩，但孕媽咪進行按摩時，要注意哪些事項才能確保胎兒安全又達到舒緩效果？讓芳療師一一解答。

懷孕後，身體隨之出現各種變化，孕媽咪面對水腫、痠痛等不適感，有時還能忍一忍，有時卻難以忍受，需透過外在方法來緩解，孕婦按摩即為緩解方式的選項之一。

蒔蘊生技 Je m'aime 創辦人暨芳療師柯品君表示，使用精油調和的按摩油進行按摩，不僅能滋潤皮膚、促進局部血液循環；排開水腫問題、增加皮膚的彈性與張力；同時能減低發癢、預防妊娠紋的形成，以及降低腫漲感帶來的不適。

另外，也能提高睡眠品質，減少壓力荷爾蒙釋放，消除緊張心情、減輕壓力、舒緩神經肌肉緊繃，有助緩和孕婦的身體痠痛，達到全身性真正的放鬆，同時有利於胎兒成長。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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孕期3階段．按摩建議

孕媽咪想進行孕婦按摩，也必須視自身情形評估，並瞭解合適的時機，柯品君芳療師依照孕期3個階段，提出以下建議：

1.懷孕初期：懷孕0～3個月期間並不建議使用任何精油、純露，也不建議進行按摩，因為胚胎在這段時期仍處於不穩定的狀態。

2.懷孕中期：懷孕4～6個月左右，狀況穩定後，可以開始進行按摩。對孕媽咪而言，肚子是最需避免用力按壓的部位，另外，專業的孕婦按摩師也會避免針對穴道按壓，以免造成宮縮。

3.懷孕後期：到了懷孕7個月後，就可針對頭部、胸部、下肢來進行按摩。在孕期穩定的狀態下，可使用適量的力道來為下肢進行按摩，舒緩因腫脹帶來的不適感。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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精油使用原則

柯品君芳療師指出，懷孕初期除了避免進行按摩，也須避開一些有含有雌性荷爾蒙等成分的精油，例如：快樂鼠尾草、絲柏、丁香、永久花、天竺葵、依蘭、桉油與迷迭香等。

進入中期後，孕媽咪想搭配使用精油進行，也須留意其成分的選擇。於懷孕第4個月起，可使用含有以下成分的精油：茶樹、花梨木、德國洋甘菊、羅馬洋甘菊、柑橘類、尤加利等；懷孕後期還能使用玫瑰、橙花，以及羅馬洋甘菊。至於花朵類精油則在後期能以安全劑量下使用，包含：永久花、天竺葵、大馬士革玫瑰、依蘭、薰衣草等。

柯品君芳療師提醒，除上述清單之外，因應每位孕媽咪體質不同，在使用前應諮詢醫師或芳療師。

4情況不適合進行．應先諮詢專家

雖然孕婦按摩、使用精油能夠為孕媽咪帶來紓緩等效果，但也並非每一個孕媽咪都適合，柯品君芳療師指出，若孕媽咪曾出現以下4種情形，並不適合進行：

．孕期狀況不穩定、過去有流產、習慣性流產或早產病史。

．孕期有受傷或開刀、高風險的孕婦。

．孕期出現陰道流血、下腹痛等先兆流產症狀。

．嚴重下肢水腫與靜脈曲張者。

建議進行懷孕按摩前，都需事先與醫師討論溝通，視個人情況再決定。

【完整內容請見2022年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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