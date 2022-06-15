以惡露了解子宮恢復狀況 好壞與否觀察這3項指標

【文／陳維婷 採訪諮詢／新店耕莘醫院婦產部主治醫師黃文郁】

胎兒自母體分娩之後，在接下來的幾週內，陰道會排出紅色的液體，而這些液體稱之為「惡露」，藉由惡露的排出情況，可以了解產婦及子宮的恢復情形。

剛生產完，產婦的身體尚未完全恢復，而惡露又流個不停，實在不舒服！新手媽咪想知道惡露究竟多久會停？有哪些變化？如果出現哪些情形，又代表身體出了問題？因此，產婦須以正確的觀念留意惡露，若是輕忽而延誤治療，很可能引發產後出血！

什麼是惡露？

產後惡露，是指產婦分娩後，子宮蛻膜會隨著血液開始慢慢脫落，新店耕莘醫院婦產部主治醫師黃文郁指出，惡露，就是產後陰道所排出的分泌物，含有子宮裡的胎盤碎片、血球、胎膜、胎便或毛髮等，再藉由子宮收縮自然排出，根據臨床表現，產後平均6～8週，惡露就會結束。

他強調，惡露何時會結束，仍因人而異，「根據每人的體質狀況、產後服用的飲食與藥物、子宮收縮的情況與產後護理，都會影響惡露的排放」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

觀察惡露3指標

正確觀察惡露的好壞與否，有助於即早發現身體的狀況，並就醫檢查，避免錯過治療期，黃文郁醫師說明，觀察惡露的3項指標如下：

指標1．外觀異常

大部分的產婦約在3週內，惡露就會結束，但有些產婦超過2～3週仍滴答不停，深感困擾，黃文郁醫師表示，「若惡露超過2～3個禮拜，血量仍然很多、顏色應該呈現漿惡露或白惡露，卻出現鮮紅色，就代表不正常」。另外，一般的惡露，味道會是血腥味，若伴隨腥「臭」味，也務必就醫檢查。

指標2．伴隨下腹痛或發燒

產婦因為子宮內膜發炎而引起發燒反應，俗稱「產褥熱」，會造成產褥熱的原因，則是因為生產時間過長、破水時間過長、剖腹產過程感染等，或輕忽產後的衛生清潔，都容易造成子宮的感染。

一旦子宮遭受感染，除了會使惡露顏色變深、產生惡臭外，產婦也可能會伴隨發燒或是下腹疼痛。黃文郁醫師說明，發生產褥熱的情況，最怕嚴重感染，因此，只要有以上的明顯症狀，就須就醫檢查。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

指標3．子宮收縮程度

當子宮收縮不佳，惡露量就會多；反之，收縮情況良好，惡露量則會少。黃文郁醫師表示，子宮是否有良好的收縮，可以用手觸摸子宮，掌握子宮的硬度情況，「若產婦的子宮摸起來較軟，沒有辦法呈現球狀的收縮物，就像水龍頭打開卻關不起來，因此，很難藉由收縮發揮止血效果，惡露勢必拖得比較久」。

然而，子宮收縮不良只是造成惡露多的眾多原因之一，仍須請醫師詳細診斷並找出原因。