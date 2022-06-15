夏日來臨 病毒悄悄找上門 認識常見5種小兒傳染病

【文／陳維婷 採訪諮詢／衛福部雙和醫院小兒部過敏氣喘免疫科專任主治醫師呂孟哲】

時序入夏，台灣悶熱又潮溼的天氣狀況再現，多樣的病毒也蠢蠢欲動，一旦嬰幼兒感染，勢必對健康造成不良影響。衛福部雙和醫院小兒部過敏氣喘免疫科專任主治醫師呂孟哲，針對常見的夏季傳染疾病進行說明，並提醒家長以正確的心態應對疾病。

常見感染1．腸病毒

好發於開學季，過去每年約自3月下旬開始上升，於5～6月達到高峰，隨即緩慢降低，而後於9月份開學後再度出現流行。

．傳染途徑：孩子分泌物的飛沫傳染、接觸傳染與糞口傳染（排泄物、水、食物污染等等）。

．臨床症狀：嬰幼兒症狀多為發燒、咳嗽、喉嚨痛，且併發疱疹性咽峽炎、手足口病。

．預防照護：家長須注意孩子的個人衛生，只要是外出回家後、如廁後，都應徹底清潔雙手。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

常見感染2．腸胃炎

腸胃炎可以分成病毒型或細菌型感染引起，每到季節轉換之際，病毒型腸胃炎會比細菌型更為好發。

．傳染途徑：經由糞口、被汙染的食物、飲水或被嘔吐物的飛沫傳染。

．臨床症狀：病毒型感染的症狀有上吐下瀉、腹痛、頭痛等等；細菌型感染除了上吐下瀉外，很可能會伴隨血絲黏液便等。

．預防照護：勤洗手、戴口罩；在如廁後、吃飯前或烹調前，皆應以肥皂、洗手乳洗手；輕微的腸胃炎，可以藉由清淡飲食的調整進行改善。

常見感染3．咽喉炎

咽喉炎屬於上呼吸道疾病，可分為咽炎（咽部發炎）以及喉炎（喉嚨發炎），通常好發在春夏交替的時期。

．傳染途徑：藉由飛沫或接觸傳染。

．臨床症狀：急性咽喉炎的潛伏期約3～5天，症狀持續約2～10天，症狀會隨著臨床表現而不同，多為發燒、鼻炎、喉嚨痛、喉嚨乾與吞嚥困難等。

．預防照護：勤洗手、戴口罩；避免刺激性食物；居家環境適時的清潔，並保持室內通風。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

常見感染4．結膜炎

常見的結膜炎可能為病毒或過敏所致。病毒感染造成的結膜炎，夏季常見的有「腺病毒」（疾病名：結膜咽喉熱）。過敏性結膜炎，隨著春夏季節的交替或接觸呼吸道的過敏原，引起過敏反應。

．傳染途徑：飛沫或接觸傳染。

．臨床症狀：結膜充血（部分眼白發紅），且合併眼睛的不適感；病毒型結膜炎，可能會合併發燒、咳嗽與喉嚨痛等症狀；過敏性結膜炎，經常伴隨鼻子過敏的症狀，如：打噴嚏、流鼻水等。

．預防照護：出入公共場合，不隨意觸摸公共物品；養成良好的個人衛生習慣，如：毛巾或枕頭，不與他人共用，減少交叉感染的風險。

常見感染5．水痘

由水痘病毒引起的急性傳染病，傳染力極強的感染病，過去尚未普遍施打疫苗時，經常在校園等兒童團體中流行。

．傳染途徑：傳染力極強，可藉由空氣傳染。

．臨床症狀：先出現感冒症狀，如：輕微發燒、頭痛或喉嚨痛等，爾後，在軀幹或脖子附近，會開始出現紅色疹子，不久後，疹子上會出現小水疱並擴散至四肢與全身。

．預防照護：最有效預防水痘的方式，則是施打水痘疫苗。自2004年開始，出生滿12個月以上的幼兒可免費接種第一劑的公費水痘疫苗，並可於4至6歲時，追加第二劑的自費水痘疫苗。