長輩總愛插手管孩子怎麼辦？面對不同教養方式須學會尊重與溝通

【文／蘇文清】

在諮詢評估過程中，經常會聽見這樣的聲音：「每次管教孩子，孩子只要一哭鬧，阿公阿嬤就會介入，幾次之後，孩子就會對著阿公阿嬤的方向哭，真的讓人很難教！」

家家有本難念的經，而其中一本就是「教養」，經由教養衍生的問題，可區分為很多種，有一種就叫做「教養不一致」，指的是在執行教養的過程中，沒有一個準則，導致孩子無所適從，無法發展相對應的行為模式。

教養不一致．易衍生親子衝突及矛盾

教養不一致的發生，主要是由2種情況所造成，一種是執行者本身造成的問題，另一種，則是執行者之間意見不同而衍生的問題。

執行者本身造成的問題，指的是執行者的前後態度、策略或教養方式不一致，例如：規則朝夕令改，前一刻說可以這麼做，下一刻又跟孩子說不行，這樣也容易衍生親子衝突，孩子將會對您的教養方式產生質疑，甚至與您發生爭辯及爭吵。

執行者之間意見不同而衍生的問題，例如：父母之間的教養不同步、長輩的介入、家庭成員不同的意見參與等等，都會造成孩子選擇靠近對自己有利的那一方，最後，衍生執行者之間的矛盾。

當長輩介入育兒教養時．您能這樣應對

不論是哪一種教養不一致，都有其難解的地方，其中，長輩的介入，難解度更高，尤其是遇到難以溝通的情況時，更是無解，因為後續影響的層面非常廣。那麼，遇到這樣的狀況，父母該怎麼應對呢？

自己的爸媽自己喬．交由另一半謹慎處理

假如今天是公婆介入，身為媳婦的您，實在是很難插手，因為很容易衍生不必要的誤解，所以，最好的方式，就是請先生出面協調；假若今天換成是岳父母干涉，身為女婿的您也不好制止，就交由太太出面處理，透過直系血脈間的溝通，讓長輩學會放手。

不過，這樣做有個缺點，就是當另一半無法配合，又或者長輩過於強勢時，您也只能在一旁乾瞪眼了！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

多溝通．讓彼此知道底線在哪

長痛不如短痛，建議直接一次把話說清楚，讓彼此知道對方的底線在哪，但請不要在孩子面前討論，也不要抱持強勢態度，更不要說話口無遮攔，造成不必要的傷害，溝通過程中，務必要隨時維持理性、平和、尊重及同理對方的心。

不過，這樣做有個缺點，就是假如溝通不當，有可能會造成家庭關係的破裂，而家庭關係一旦改變，孩子其實都感受得到，也容易因此感到不知所措！

有時遇到教養方式不一致，不見得是長輩的問題，父母也可能會遇到問題，但有個準則必須謹記，那就是互相尊重。當一方在管教孩子時，另一方就不要插手，除非對方失控，另一方就要立即介入並協助處理。

在生活中，要徹底達到一致性教養，近乎不可能，畢竟規則是死的，生活是活的，我們要學習的是，在原則之下，保有彈性；在堅持之下，懂得溝通。