長輩總愛插手管孩子怎麼辦？面對不同教養方式須學會尊重與溝通

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／蘇文清】

在諮詢評估過程中，經常會聽見這樣的聲音：「每次管教孩子，孩子只要一哭鬧，阿公阿嬤就會介入，幾次之後，孩子就會對著阿公阿嬤的方向哭，真的讓人很難教！」

家家有本難念的經，而其中一本就是「教養」，經由教養衍生的問題，可區分為很多種，有一種就叫做「教養不一致」，指的是在執行教養的過程中，沒有一個準則，導致孩子無所適從，無法發展相對應的行為模式。

教養不一致．易衍生親子衝突及矛盾

教養不一致的發生，主要是由2種情況所造成，一種是執行者本身造成的問題，另一種，則是執行者之間意見不同而衍生的問題。

執行者本身造成的問題，指的是執行者的前後態度、策略或教養方式不一致，例如：規則朝夕令改，前一刻說可以這麼做，下一刻又跟孩子說不行，這樣也容易衍生親子衝突，孩子將會對您的教養方式產生質疑，甚至與您發生爭辯及爭吵。

執行者之間意見不同而衍生的問題，例如：父母之間的教養不同步、長輩的介入、家庭成員不同的意見參與等等，都會造成孩子選擇靠近對自己有利的那一方，最後，衍生執行者之間的矛盾。

當長輩介入育兒教養時．您能這樣應對

不論是哪一種教養不一致，都有其難解的地方，其中，長輩的介入，難解度更高，尤其是遇到難以溝通的情況時，更是無解，因為後續影響的層面非常廣。那麼，遇到這樣的狀況，父母該怎麼應對呢？

自己的爸媽自己喬．交由另一半謹慎處理

假如今天是公婆介入，身為媳婦的您，實在是很難插手，因為很容易衍生不必要的誤解，所以，最好的方式，就是請先生出面協調；假若今天換成是岳父母干涉，身為女婿的您也不好制止，就交由太太出面處理，透過直系血脈間的溝通，讓長輩學會放手。

不過，這樣做有個缺點，就是當另一半無法配合，又或者長輩過於強勢時，您也只能在一旁乾瞪眼了！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

多溝通．讓彼此知道底線在哪

長痛不如短痛，建議直接一次把話說清楚，讓彼此知道對方的底線在哪，但請不要在孩子面前討論，也不要抱持強勢態度，更不要說話口無遮攔，造成不必要的傷害，溝通過程中，務必要隨時維持理性、平和、尊重及同理對方的心。

不過，這樣做有個缺點，就是假如溝通不當，有可能會造成家庭關係的破裂，而家庭關係一旦改變，孩子其實都感受得到，也容易因此感到不知所措！

有時遇到教養方式不一致，不見得是長輩的問題，父母也可能會遇到問題，但有個準則必須謹記，那就是互相尊重。當一方在管教孩子時，另一方就不要插手，除非對方失控，另一方就要立即介入並協助處理。

在生活中，要徹底達到一致性教養，近乎不可能，畢竟規則是死的，生活是活的，我們要學習的是，在原則之下，保有彈性；在堅持之下，懂得溝通。

【完整內容請見2022年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

趙孟姿＆許孟哲：Doreen已等不及弟弟的到來 她的貼心在媽媽眼底是如此lovely

許孟哲與趙孟姿在2019年公開結婚喜訊，2020年的7月迎來女兒Doreen，更令人驚喜的是，在2022年的元旦，於社群平台釋出一家三口拿著超音波照的合影，宣告趙孟姿已懷上第二胎，因此，兩人又多了一項新頭銜──雙寶爸媽。他們帶著滿懷感恩的心並走著自己的步調，踏實地記錄每一步的人生時刻。

小孩對長輩打招呼：先尊重他、再談尊敬您

現代文明社會講究禮儀，不過，禮貌也是互相的。孩子感受到「被尊重」，就會「尊敬」對方，也能逐漸學到「禮貌」。做到「尊重孩子」，打招呼的問題就能解決一大半了！

長輩總愛插手管孩子怎麼辦？面對不同教養方式須學會尊重與溝通

在諮詢評估過程中，經常會聽見這樣的聲音：「每次管教孩子，孩子只要一哭鬧，阿公阿嬤就會介入，幾次之後，孩子就會對著阿公阿嬤的方向哭，真的讓人很難教！」

夏日來臨 病毒悄悄找上門 認識常見5種小兒傳染病

時序入夏，台灣悶熱又潮溼的天氣狀況再現，多樣的病毒也蠢蠢欲動，一旦嬰幼兒感染，勢必對健康造成不良影響。衛福部雙和醫院小兒部過敏氣喘免疫科專任主治醫師呂孟哲，針對常見的夏季傳染疾病進行說明，並提醒家長以正確的心態應對疾病。

以惡露了解子宮恢復狀況 好壞與否觀察這3項指標

剛生產完，產婦的身體尚未完全恢復，而惡露又流個不停，實在不舒服！新手媽咪想知道惡露究竟多久會停？有哪些變化？如果出現哪些情形，又代表身體出了問題？因此，產婦須以正確的觀念留意惡露，若是輕忽而延誤治療，很可能引發產後出血！

孕婦按摩緩解孕期不適 3階段注意事項與精油選法

孕媽咪於懷孕期間，因生活壓力大、飲食習慣與身體狀態的改變，容易出現水腫、痠痛等各種不適情形，該如何緩解呢？許多人會立即想到按摩，但孕媽咪進行按摩時，要注意哪些事項才能確保胎兒安全又達到舒緩效果？讓芳療師一一解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。