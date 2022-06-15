小孩對長輩打招呼：先尊重他、再談尊敬您

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／Psyche賽心姬】

現代文明社會講究禮儀，不過，禮貌也是互相的。孩子感受到「被尊重」，就會「尊敬」對方，也能逐漸學到「禮貌」。做到「尊重孩子」，打招呼的問題就能解決一大半了！

在臉書社團中看到一位媽媽抱怨家中打招呼的情形，跟我們家情形差不多。胖靈精（以下簡稱胖比）開始學說話起，長輩就不斷要求胖比要打招呼才有禮貌。

只要沒打招呼，長輩表面上責怪小孩沒禮貌，但聽起來更像是「媽媽的錯」。

事實上，有些打招呼是合理的，但有些時機和場合卻很詭異！

小孩為什麼不打招呼

某次，胖比睡前刷牙，阿嬤突然在廁所外蹦出一句「晚安」，等著胖比回「晚安」。

孩子正在刷牙，滿嘴都是泡沫，要回答也不是、不回答也不是。只能由負責檢查的我幫忙出聲喊「在刷牙」，並催促胖比趕快吐泡沫或快點刷完，趕快回聲「晚安」。

孩子不打招呼就被兇

還記得之前公公過世時，公公的一位妹妹（胖比稱為姑婆）在沒有告知情況下登門拜訪。我對這位親戚的印象，只停留在結婚宴客時，更別說胖比根本沒見過，但這位姑婆卻一直逼胖比，要叫她「姑婆」。由於她聲音偏大，加上阿祖在旁幫腔威逼之下，胖比當場被嚇哭。

不請自來的親戚，連我都認不得，更難事先教育小孩會有誰來、要叫什麼。再者，明明是初次見面、一點都不熟，就要孩子熱情地打招呼叫人，這真是「不可能的任務」！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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先有尊重．再談禮貌

打招呼是充滿善意的行為，用逼迫的方式只會得到反效果。對小孩來說：倔強的小孩，你愈兇，他愈不開口；害羞的小孩，你愈兇，他愈想躲起來。

平常我都會先幫孩子預演情境，先告知待會要去哪裡、要做什麼事、會遇到哪些人、該如何稱呼他們，先讓他做好準備。不過，有準備不代表一定會做到，爸媽也要有適當的期望。

孩子不想打招呼有很多原因，但我不想逼小孩打招呼。讓孩子先去玩，能讓他們熟悉環境，並容易因為玩得開心而卸下心防。

同時，我也會禮貌性地告知對方「給他一點時間」。至少到目前為止，我們遇到的朋友都會笑笑地同意。等孩子們玩開，對大人有需求時，自然而然容易開口叫人，只要開始會叫人，就是好的開始！

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長輩放寬心．孩子不能逼

有關於打招呼一事，誠摰地呼籲長輩們，一定要在方便的時間與場合，否則晚輩們真的無法時時刻刻都達到要求，也可以防止當沒得到回應時，玻璃心地責怪晚輩忽視他或不理他。

在等待孩子回應時，長輩們也要多給些時間與耐心，當孩子感受到尊重與善意，自然而然地就會打招呼，用逼迫、勉強、罵或兇，真的沒有用。

最後，也要多給一點彈性，讓晚輩完成手邊的事或告一段落，不要認為一出現、一出聲，打招呼就得排到第一順位。當孩子感受到「被尊重」，就會「尊敬」對方／長輩，也能逐漸學到「禮貌」，因為打招呼真的也是從「心」做起，做到「尊重孩子」，打招呼的問題就能迎刃而解了。

【完整內容請見2022年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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