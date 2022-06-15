趙孟姿＆許孟哲：Doreen已等不及弟弟的到來 她的貼心在媽媽眼底是如此lovely

【文／陳維婷 攝影／Hedy Chang 化妝／Penny 髮型／Owen 服裝造型／Kathy Hsu】

許孟哲與趙孟姿在2019年公開結婚喜訊，2020年的7月迎來女兒Doreen，更令人驚喜的是，在2022年的元旦，於社群平台釋出一家三口拿著超音波照的合影，宣告趙孟姿已懷上第二胎，因此，兩人又多了一項新頭銜──雙寶爸媽。他們帶著滿懷感恩的心並走著自己的步調，踏實地記錄每一步的人生時刻。

採訪當天，趙孟姿穿著休閒的白色上衣，手上抱著睡眼惺忪的女兒Doreen走進拍攝現場，實在看不出她是位已懷孕八個多月的孕婦，她向工作人員說的第一句話：「Doreen剛睡醒，還沒開機，等一下就會看見她活蹦亂跳的模樣了」。果不其然，不一會兒的時間，這位一歲多的小小冒險王已蓄勢待發，帶著好奇的心，探索拍攝現場的各個角落，此刻，許孟哲與趙孟姿則是露出欣慰的微笑，在Doreen的背後默默守護她，他們深知幸福的意涵，只要有家人的陪伴，那就是最美的時光。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

孩子出生．不忘向丈夫爭寵

不過，幸福畫面的背後，其實是許多水深火熱的日子所編織而成，談起Doreen出生後的生活，許孟哲認為，以前很喜歡從事的活動，如：潛水、登山等，很多事情都必須按下暫停鍵；趙孟姿也坦言，生活重心的確在孩子身上，所以更要刻意留時間給彼此，當自己被忽略時，請舉手，讓對方知道彼此的存在與感受。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

迎接二寶．此刻的生活就是甜蜜的負擔

二寶的出現，其實是在孟孟夫妻的人生規劃裡，趙孟姿說：「在Doreen滿一歲時，就跟孟哲決定好，我們不避孕，一切順其自然，也很幸運的在三個月後順利懷孕。其實看到很多人為了懷孕而非常辛苦，所以，對於這一切，我都抱持著珍惜、感恩的心。」

談起第二胎孕期的變化？趙孟姿認為沒有太大的差別，不太會孕吐或恥骨痛，形容自己真的是很幸運的孕婦，「身體上並沒有太大的變化，反而是Doreen現在非常的黏我，家人想要分攤都沒辦法，比較擔心她會太興奮而壓到我的肚子。」

原來兩胎間的差異，竟是來自大寶的愛意，也讓趙孟姿幸福地回應，「是甜蜜的負擔啦！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

疫情之下．全家健康的在一起就是福

談到未來一家四口的新生活，最想做的第一件事情是什麼？許孟哲說：「拍照留念。因為有了Doreen後，明顯感受到時間過得好快，每天都很忙碌的過日子，但當你回過頭來看照片時，才發現原來孩子都長大了。」

其實他最想要等二寶出生後，在月子中心拍下新生兒的寫真照，不過，由於COVID-19疫情的影響，這個念頭，就先默默的放在內心吧！

而孟姿的答案，卻聽到了最實際的話語，「只要家人都健康、平安的在一起，做什麼都好。因為疫情的關係，尤其有新生兒的家庭，都會特別緊張，畢竟新生兒是最脆弱的生命。」是啊，在喧囂的世界裡，無論外界揚起多少塵埃，但願一家人能健康平安，就是最大的幸福。