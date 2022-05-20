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從寶寶的便便看健康！便便顏色、性狀也能發現出端倪 如何判斷寶寶是便祕還是腹瀉？

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／陳維婷　採訪諮詢／國泰綜合醫院小兒科主任醫師沈仲敏】

年齡還小的寶寶，只會用哭鬧來表達自己的情緒，特別是當寶寶身體不適時，哭鬧狀況更是明顯，總讓家長該不知如何是好？其實寶寶的健康，可以從體重、狀態等多方面觀察，而大便也是其中之一！透過觀察嬰幼兒每天的排便狀況，以及便便的顏色、性狀，都能讓爸媽了解孩子的身體情形，並給予適當的幫助。

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觀察寶寶便便3依據

沈仲敏醫師表示，關於寶寶的便便是否異常，可由次數、性狀與顏色來觀察：

依據1．次數

滿月前，喝母乳的新生兒，一天的排便次數約7～8次，甚至高達10次，但在滿月後，隨著寶寶的腸胃道系統愈加成熟、消化酵素更健全，所以，排便的次數就會減少，有部分的寶寶2～3天排一次、有些甚至5～7天，但只要便便是軟的，就不算便祕。

配方奶寶寶在滿月前的排便次數，一天約2～3次，但在滿月後排便的次數較不一定，若排便質地偏硬，就要小心是否有便祕的情形發生。沈仲敏醫師表示，排便次數多並不一定是拉肚子，只要寶寶的喝奶狀況、精神活動力以及排尿量都正常，就屬於正常的生理反應。

依據2．性狀

性狀，則是指大便的軟硬程度及黏稠度。母乳寶寶的便便，因母乳乳糖含量較高，因此，便便的性狀多為稀水、糊狀為主；喝配方奶的寶寶，因配方奶的成分中，蛋白質含量較高，較不好消化、吸收，使便便形狀較為成形；待寶寶食用副食品後，有時的大便會逐漸偏硬，甚至呈現條狀。

她提醒，由於寶寶滿月前的大便多是稀便，因此，較難判斷是否為拉肚子。不過，仍可以透過便便的含水量與排便次數是否比平常增加，或是腹瀉伴隨發燒、嘔吐等合併症來觀察。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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依據3．顏色

寶寶正常的大便顏色為黃色（金黃色）或綠色，但若是白色（灰白色）、紅色或黑色，就屬於異常的糞便顏色，應儘速就醫檢查。

．白色（灰白色）：糞便的顏色，是來自膽汁的染色，如果大便為白色，表示膽汁無法正常排出，很可能是膽道閉鎖所致。

膽道閉鎖宜在出生45天內完成診斷，原則上，在60天以內（越早越好）完成葛西手術，若延遲治療，手術後，膽汁順利排出的機率也會下降。膽汁鬱積於肝內，很容易會造成肝硬化，甚至面臨早期換肝。

．紅色：稱之為「血便」，表示下腸胃道出血所致。沈仲敏醫師說明，若有鼻涕般的血絲黏液便，會先考慮是否為細菌性腸炎所造成的黏膜受損，如：夏季常見的沙門氏菌；若精神、活動力、體溫及奶量都正常，則考慮為腸胃道過敏所致；若為母乳哺餵的孩子，請媽媽注意飲食的攝取，減少攝取過多高致敏的食物，如：帶殼的海鮮、大量鮮奶或堅果類；若為配方奶寶寶，很可能需要將配方奶換成水解配方。

．黑色：表示上腸胃道出血，再經過腸胃道的消化後所導致，必須就醫檢查。

【完整內容請見2022年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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