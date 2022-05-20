懷雙胞胎務必做到孕期按時產檢 生產慎選醫院

【文／李藹芬 採訪諮詢／臺大醫院婦產部主治醫師康巧鈺 圖片提供／Shutterstock】

任誰都喜歡「好事成雙」，甚至多多益善，不過，關於生孩子，並不太適合這樣！畢竟懷多胞胎對母體與胎兒都是嚴苛的考驗，如果不是來自天意，還是能免則免比較好！

在眾人眼裡，雙胞胎就是可愛的化身！然而，這種可愛所要承受的辛苦，卻不是一般人所能想像！想想光照顧一個寶寶，就已經能讓好幾個大人手忙腳亂，更不要說一次來兩個，甚至更多個，忙亂程度大概直接破表好幾次。

為求試管嬰兒成功率．植入不只一顆胚胎

以往，生雙胞胎多因基因遺傳而來，然而，隨著現代女性生育年齡提高，年齡越大，身體釋放兩個卵子的可能性就會增加，比起以前，更容易懷上雙胞胎，再加上拜生殖醫學之賜，讓不少求子困難的夫妻不只如願成為父母，而且還能一次喜獲雙寶，讓生雙胞胎變得不再稀奇了。

由於懷雙胞胎容易造成母體併發症，不可忽視，且比起單胞胎的早產機率，更是提高了6、7倍之多，寶寶出生的預後也將面臨許多問題。因此，近年來，醫界主張採單胚胎植入，「畢竟不知道子宮能承受多少壓力」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

懷多胞胎可能面臨狀況

懷雙胞胎真的不是一件容易的事！康巧鈺醫師表示，母胎都有各自要面臨的狀況：

母體．負擔大、容易出現併發症

一個胎兒的重量已經讓孕媽咪難以負荷，更何況是兩個胎兒的重量，而且不是每位孕媽咪的子宮都能承受雙胞胎的重量。至於對母體的影響如下：

．併發症

妊娠高血壓、妊娠糖尿病的發生機會，比懷單胞胎來得高。若在妊娠30週出現妊娠高血壓，將影響胎兒的發育。

．羊水過多

如為共用胎盤的雙胞胎，可能發生一個出現羊水過多，另一個則是羊水過少，即為罕見的「雙胞胎輸血症候群」。

．貧血

懷雙胞胎的孕媽咪對於鐵的需求比單胞胎來得高，雖然可透過鐵劑補充鐵質，但容易有便祕的問題。

．安胎比例高

身懷雙胞胎，比單胞胎更易發生早產，因此，安胎的需求也隨之提高。由於臥床時間久、運動機會少，發生肺栓塞、靜脈栓塞的機會更高，程度也更嚴重。

．生產風險高

子宮同時容納兩個胎兒，讓子宮長期處於過度膨脹的狀況，產後容易因子宮收縮乏力而導致產後大出血。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

胎兒．主要面臨早產併發症

康巧鈺醫師表示，「雙胞胎所要面臨最大的風險就是早產，生產的週數越早，越容易發生併發症，程度也越嚴重」。早產兒所面臨的早產併發症，包括：呼吸窘迫症候群、呼吸暫停、慢性肺部疾病、持續開放性動脈導管、腦室內出血、周腦室白質軟化症、壞死性腸炎與早產兒視網膜症等。

除了要面臨早產兒併發症之外，胎兒時期還常面臨以下狀況：

．異常狀況高於單胞胎

雙胞胎的異常機率比單胞胎來得高，「可多達1.5～2倍」，器官結構的異常包括：神經管、泌尿道、心臟等。

．胎兒生長遲滯

單胞胎都免不了有胎兒生長遲滯的問題，雙胞胎共享媽媽供給的養分，加上母體容易有妊娠高血壓的併發症，更難避免此一問題。

．檢查大不易

以羊膜穿刺為例，若性別相同，就會增加定位難度，如有異常的話，也難以判斷是哪一隻。就高層次超音波來說，必須先大概定位區分胎兒，當性別相同時，往往必須一直追蹤，才能確定胎兒狀況；如有異常，反而比較好區分誰是誰。