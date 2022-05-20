不孕症療程前 4保養3檢查幫助提高受孕機率
【文．整理／Daisy 採訪諮詢／送子鳥生殖中心李日升醫師 參考資料／衛生福利部國民健康署官網】
不孕夫妻決定邁入人工生殖階段後，在進行療程前可做好自身的保養，並依需求搭配積極的檢查，更能精準達成懷孕目標。
進行人工生殖療程所需費用不斐，不孕夫妻雙方帶著期待，無不在意如何能夠達到最高的成功受孕機率。送子鳥生殖中心醫師李日升表示，成功懷孕機率主要與夫妻雙方年紀相關，但進入療程前仍可做相關保養，以降低療程進行過程受其他因素影響而失敗的機率。
療程前．生活保養4方法
進入人工生殖療程前，建議夫妻雙方皆留意以下生活習慣，將身體調整於最佳狀態，讓後續療程更為順利：
1.戒除不良習慣
若夫妻雙方有抽菸、飲酒、嚼食檳榔等習慣，必須戒除。
2.正常作息＆充足睡眠
擁有充足睡眠與規律作息，卵巢狀態佳，對施打排卵藥物後的吸收與反應會更好。
3.適量運動
卵子形成過程易受過度運動影響，女性僅需維持平時的運動習慣即可，例如：慢跑、瑜伽等；男性則無限制。
4.其他
針對男性、女性，還能事前做的準備項目：
．男性：精子於陰囊製造過程中，應避免高溫、悶熱，穿著緊身褲，溫度調節不易，精子品質容易下滑，建議穿寬鬆褲子、減少久坐或改坐透氣的椅子。
．女性：於人工生殖療程期間，女性體內會出現荷爾蒙相關變化，若平時工作量過大或夫妻當下有共同想突破之目標，容易造成身心壓力較大，對於整體療程反應也會產生負面影響，建議工作量適當、調整目標規劃，使身心保持平衡狀態。
胚胎植入前．3檢查提高著床成功機率
針對試管嬰兒療程，在將胚胎植入女性體內之前，還能更積極地進行以下3項檢測，來提高成功懷孕機率：
1.子宮鏡檢查
由於胚胎著床需良好的環境，平整的子宮內膜，胚胎著床機率高。透過子宮鏡檢查，可了解子宮腔中是否有生長肌瘤、息肉或沾黏、發炎等問題，以利後續進一步處理。
2.胚胎著床前染色體檢查（PGS）
胚胎染色體異常，會使胚胎著床不易，也可能導致流產或生下發展異常的寶寶。PGS檢查是將胚胎培養至囊胚階段，透過切片取囊胚中，未來將發育為胎盤的外細胞團部分細胞，進行採樣、染色體分析，篩選出正常胚胎後植入，如此就能大幅提升著床成功機率。
3.子宮內膜容受性檢測（ERA）
成功懷孕的條件中，除了好的胚胎與子宮環境，還必須於子宮內膜有接受胚胎著床之能力的「著床窗期」期間植入。李日升醫師說明，每一位女性的著床窗期不同，有70％的女性其著床窗期於黃體素開始分泌後120小時（月經週期19～21天）左右，但仍有30％女性的著床窗期偏移，提前一天（96小時）或延後一天（144小時）。ERA檢測透過子宮內膜細胞採樣，針對其基因表現做檢測，精準找出著床窗期（囊胚最適合著床的時間），再將胚胎植入，就能提升約25％懷孕率。
【完整內容請見2022年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版】
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