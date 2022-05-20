小蠻王承嫣＆邵翔走過10年光陰 還能擁有愛情保鮮的關鍵：多為對方著想 就是這麼簡單

【文／陳維婷】

每每看著小蠻、邵翔在社群平台的發文，總被兩人的隔空放閃及高調示愛，閃得眼前一道白光掠過，卻也一同感染了幸福的氛圍！這回，兩人決定帶著寶貝兒子「至尊寶」，一起拍《媽媽寶寶》的封面，聊聊對於婚姻的詮釋，以及初為新手爸媽的內心感觸。

時間真奇妙，眼前的小蠻歷經了女團偶像、演員、主持及模特兒的多重身分，現在是一位有著8個月大的兒子的母親，她面對身分的轉換一點也不害怕，而是敞開雙手迎接育兒的各種挑戰。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

彼此牽手10年頭．迎來全新頭銜

小蠻與邵翔參與了彼此的10年人生，這10年，從起初吵不停的情侶時期，走到認定對方的階段，如今則被賦予新的人生任務，多了父親、母親的頭銜，只想全心全力照顧寶貝兒子。對於兩人來說，這一路走來，絕對不輕鬆，靠的是我愛你，不怕付出，僅此而已。

談起初為新手爸媽的內心感觸，小蠻形容：打掉重練，「真的是重新打造的概念，就像蓋房子一樣，從地基開始，再一磚一瓦蓋起。過程非常的辛苦，如果沒有前面的8年相處，一定很容易吵架，但老公真的很容忍我，因為我有強迫症跟潔癖，不是一個這麼放鬆的媽媽。」她坦言，在至尊寶還是嬰兒時期，整個人絲毫無法放鬆的，只要至尊寶有任何需求或是安全感，她都要滿足他！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

然而，對於邵翔來說，孕育生命是生物裡最偉大的過程，「兩個人在一起，很神奇的創造出一個生命，是很幸福，也很甜蜜，這是生物能做到最偉大的事。」可是當愛情與現實發生碰撞，並非每分每秒都浪漫如偶像劇，偶爾還是會意見不合發生摩擦，但在邵翔眼裡，這一切的過程，也都惜時如金。

當至尊寶走進兩人的生命，便決定不假他人之手，親力親為自把兒子扶養長大，這一路上，肯定付出滿滿的愛，也找出兩人內心的最後一張拼圖，圓起生命最完整的樣貌。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

我們的愛情保鮮期

滑著夫妻兩人在社群平台的貼文，從字裡行間默默能感受到一股暖流，那是來自彼此內心最真摯的紀錄，也不經思索著，她們婚後能保有甜蜜的祕訣是什麼？

小蠻說：「請、謝謝、對不起、我愛你、原諒我，這些都是零極限，不管對方是誰，這些話都要掛在嘴邊，大家才會舒服。其實很多人看見我們在跟對方說這些話，會認為，『欸！你們很不熟喔』，但不是這樣的，邵翔也是人，他不是理所當然的要在你身邊為你做任何事，只要把這些話掛在嘴邊，互相能感到尊重、禮貌。」

邵翔則是認為，多站在對方的角度想事情，一切都會沒事，「雖然是老生常談，但所有的吵架都出自於自己的欲望沒被滿足，當對方沒有滿足你的欲望，你才會不開心，當不開心累積到最後，就會發生爭執。」

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