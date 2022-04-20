運用生活的經驗培養孩子的同理心 學習從對方角度看事情

【文．圖／吳鳳】

從生活的經驗中，培養孩子的同理心，當孩子有了同理心之後，就不會做出自己也討厭的行為，而更能珍惜所有事物。

前幾天，大女兒在地上看見一隻已經死掉的蟲，她踩著牠的當下，被我發現了。我嚴肅的看著她，用嚴厲的態度說：「你這樣做，對嗎？」 因為我的眼神非常肯定，女兒立刻發現這個行為是不對的！

每個生物都值得好的對待

此時，我必須讓孩子了解，為什麼我們不能這樣對待任何一個生物。我跟女兒解釋，這隻蟲已經死了，不等於你可以欺負牠，如果有人踩你，你會喜歡嗎？女兒回答：「不喜歡！」萬一爸爸死了，有人踩在我身上，妳會開心嗎？女兒開始哭喊：「不要！」你看！自己哭著說不要！這些蟲也不要吧？不是嗎？她回答：「是的！」

有時，父母要直接的與孩子分享，不對行為的背後原因，家長的形容詞也要真實才有效，如果我們不好好解釋，孩子會一直認為，我們只是在玩遊戲而已。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

培養孩子的同理心

父母的責任是培養有同理心的孩子，所以，在生活中，遇到任何一個情況，都應努力讓孩子從對方的角度看事情，當孩子有了同理心之後，就不會對別人做出自己也不喜歡的事情。

某一天，我跟女兒說，雖然家裡有時也會出現蟲，而這些蟲會破壞我們家中的環境，若不好好處理，房子很可能會受到蟲害，可是在戶外，卻不能隨隨便便去對待任何一種生物，我們要尊重牠們，以後不想要再看你這樣做了！女兒抱住我，哭著說：「對不起，以後不會了！」。

就這樣，6歲的女兒上了一堂課，相信此次的經驗與學習，會一直存在於她的生活中，更珍惜大自然的美。